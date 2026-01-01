Bezárt az utolsó vendéglátóhely a mosonmagyaróvári városközpontban lévő Vigalmi negyedben, a Kisalföld az üzemeltetőt kérdezte az okokról.

Kiss József azt nyilatkozta a lapnak, ahogy nyitottak, úgy is zártak: a két évtizeddel ezelőtti nyitáskor 1 forintért, míg a 2025-ös záráskor 5 forintért adták (az utolsó estén) a sört és a nagyfröccsöt (tehát háromszáznegyvenhatod-annyiért, mint amennyibe a csapolt Dreher került az idei Szigeten és nyolcvanad-annyiért, mint augusztus 20-án).

A Pityókás 2002-ben nyílt a mosonmagyaróvári Vigalmi negyedben, majd néhány évvel később Kiss József megnyitotta a Vigadót és a DCornert is.

Ugyan ezek egymás mellett kaptak helyet, más-más vendégkört szolgáltak ki, más árfekvésűek is voltak, és az italfelhozatal is eltért. A Covid kellős közepén pedig belevágtam egy saját ingatlanba a Dot Pizza, Kebabba, akkor viszont a DCornert és a Vigadót bezártam. Hogy a Pityókás esetében is a bezáráshoz vezetett az út, érzelmileg is nehéz döntés volt

– mesélte az üzemeltető.

A vendéglátás kihívásai

Kiss József arról mesélt, hogy jelentősen átalakultak a fogyasztói szokások, különösen a koronavírus-járvány óta: ma már inkább street foodra van kereslet, és a közös baráti kocsmázások helyett a fiatalok a boltokban veszik meg az ételeket és italokat, és átmennek egymáshoz. Míg a Pityókásban korábban heti 300-400 liter folyóbor könnyen elfogyott, az elmúlt időszakban 40 litert is alig tudtak eladni.

A vendéglátós arról is beszélt, azok nagyobb eséllyel maradnak fenn, akik saját ingatlanban üzemeltetik a helyüket, és mint sokaknak, az egy ideig tizenhatszorosára is megemelkedett közüzemi számlák jelentősen megnehezítették a mindennapjaikat, miközben egyre kevesebben adnak borravalót. A mosonmagyaróvári térség kihívásaként a szakképzett munkaerő hiányát, Ausztria elszívó erejét említi még Kiss József.

Amikor mindhárom vendéglátóhely üzemelt, harmincan, negyvenen is dolgoztak nálunk. Ha most feladok egy álláshirdetést, arra már alig jelentkeznek

– mondta a szakember.