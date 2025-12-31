Egy életre lebénult a nő, miután nem viszonozta az exe újévi csókját

Janine Kazmi nem másnaposan ébredt január elsején, hanem lebénulva, miután a bántalmazó volt barátja átlökte egy korláton – írja a Sun.

Ugyan az újévi csókok nagy hagyománynak örvendenek, kellemetlenül is elsülhetnek, azonban az, ami Janine Kazmival történt, messze tragikusabb, mint egy kínos pillanat. A 45 éves Barry Shankly kerekesszékessé tette a 38 éves volt barátnőjét, miután átlökte egy korláton és eltörte a gerincét, mert a nő nem volt hajlandó adni neki egy „újévi puszit”. Kazmi két törött csigolyával ébredt, Shankly pedig elhitette vele, hogy „véletlenül” esett el, miután a nő átmenetileg elvesztette az emlékezetét. Azonban miután visszanyerte az emlékeit, feljelentette Shanklyt a rendőrségen. Shankly-t 2024 júliusában bűnösnek találták a glasgow-i legfelsőbb bíróságon a volt partnerével szembeni bántalmazásban és 14 év börtönbüntetésre ítélték.

Soha többé nem fogok tudni járni, és a sérülésem miatt nem tudok gyereket vállalni. Nemcsak elvette az életemet, de megakadályozott egy másikat is

– mesélte a nő, aki kerekesszéket használ, és a fogyatékossággal élők jogainak elkötelezett szószólója lett.

Megígérte, hogy többet nem bántja

Janine 2016 októberében ismerkedett meg Shankly-val egy társkereső oldalon, miközben Thaiföldön élt és dolgozott. A pár távkapcsolatban kezdett, mígnem Shankly 2019 szeptemberében meghívta Janine-t, hogy költözzön be a skóciai glasgow-i lakásába. A férfi kontrolláló viselkedése ezután kezdődött.

Ellenőrizte a telefonomat, és bezárt a lakásba. Nem barátkozhattam – mindenkitől elszigetelt

– emlékezett vissza Kazmi.

A dolgok 2020 januárjában, egy lisszaboni út során eszkalálódtak, amikor Shankly fellökte őt, amitől a nő elesett és beverte a fejét. A férfi, ahogy az a bántalmazó kapcsolatoknál gyakori jelenség, megígérte, soha többet nem tesz ilyet, a nő pedig elhitte. A bántalmazások azonban folytatódtak, így Kazmi 2020 októberében úgy döntött, véget vet a kapcsolatnak.

Ezután megpróbált a férfi barátja maradni, mert úgy érezte, az kevesebb erőfeszítés, mint „boldogtalanul boldogulni” vele. Ennek az évnek a decemberében Shankly meghívta őt magához, hogy töltsék együtt a szilveszter, és a nő vonakodva belement, ám ez örökre megváltoztatta az életét.

A férfi börtönben, a nő kerekesszékben

Kazmi a becsapódáskor még tudatánál volt, de aztán elvesztette az eszméletét, és egy ideig homályosak maradtak az emlékei, úgy véli, a sokk és az adrenalin miatt. A hirtelen zuhanás után arra ébredt, hogy a Glasgow-i Királyi Kórházban fekszik, ahol 2021. január 6-án gerincműtéten esett át. Az újabb csapás akkor érte, mikor az orvosok közölték vele, hogy a gerince a 23. és a 25. csigolya között eltört, és egy életre lebénulhat.

A férfi meglátogatta őt a kórházban, és azt hazudta neki, hogy véletlenül esett le a korlátról, azonban a nő emlékei apránként elkezdtek visszatérni, és vallomást tett a rendőrségen. Barry Shankly végül 14 év börtönbüntetésre ítélték, amiért évekig bántalmazta Janine Kazmit a kapcsolatuk alatt, valamint amiért 2021-ben, újév éjszakáján átlökte a nőt egy korláton, és Kazmi a sérülés következtében lebénult.