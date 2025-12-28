Többféleképpen üzen a testünk, ha nem jut elég A-vitaminhoz

Az A-vitamin kulcsszereplő a testünk megfelelő működésében, így ha kevés jut belőle a szervezetünkbe, először alig észrevehető, később viszont szembetűnő jeleket tapasztalhatunk – írja a Házipatika, valamint összeszedte, miért fontos ez a vitamin és hogyan üzen a testünk, ha hiányt szenved belőle.

Mi az az A-vitamin és mi okozhatja a hiányát?

Az A-vitamin, más néven a retinol egy zsírban oldódó vitamin, amely két fő formában lehet jelen. Az állati eredetű retinol például a májban, tojásban, tejtermékekben, míg a növényi eredetű karotinoidok, mint a béta-karotin, a sárgarépában vagy a sütőtökben találhatóak meg. A szervezetünk képes aktív A-vitaminná alakítani ezeket, amely többféleképpen is támogatja az egészségünket. Bár nélkülözhetetlen az immunrendszerünk megfelelő működéséhez, a szemünk egészségéhez, segíti a bőrünk és nyálkahártyánk épségét, valamint támogatja a légutunkat, emésztőrendszerünket és a húgyutakat a kórokozók elleni védelemben, a túlzott bevitele megárthat. Zsírban oldódik, tehát a szervezetünk a felesleget elraktározza, ami akár mérgező is lehet.

A hiányállapot leggyakrabban a nem megfelelő étrend következménye, de előfordulhat felszívódási zavar, májbetegség vagy bizonyos emésztőrendszeri betegségek miatt is. A zsírfelszívódás csökkenése különösen fontos tényező, hiszen az A-vitamin csak zsírokkal együtt képes hasznosulni. Májkárosodás esetén a vitamin raktározása is zavart szenvedhet. Az egyoldalú étkezés, a krónikus emésztőrendszeri panaszok vagy a tartósan alacsony zsírtartalmú diéta mind előidézhetik a hiányállapotot. Előfordulhat még alultáplált embereknél, májbetegeknél, időseknél, illetve csecsemőknél és várandós nőknél.

Milyen tünetek jelezhetik az A-vitamin hiányát?

Az egyik leggyakoribb tünet a romló éjszakai látás, vagyis a gyenge fényviszonyok közötti látás romlása. A farkasvakságban szenvedő betegek sötétedés után nehezebben igazodnak el, lassabban szoknak hozzá a félhomályhoz, de súlyosabb esetben a szem ki is száradhat, ami égő, szúró érzéssel, könnyezés hiányával járhat. Előrehaladott állapotban a kötőhártyán habos, fehéres lerakódások jelenhetnek meg, a szaruhártya pedig kifekélyesedhet, ami akár látásvesztéshez is vezethet.

A száraz, hámló bőr szintén az A-vitamin hiány egyik tünete, miután ilyenkor a hámsejtek nem tudnak megfelelően megújulni. Gyakori a libabőrös bőr, főként a felkaron, combon vagy a fenéken. A nyálkahártyák is kiszáradhatnak (például a szájban, az orrban vagy a légutakban), ami kellemetlen égő érzést, gyakoribb fertőzéseket okozhat.

A hiányállapot a szervezet védekezőképességét is csökkenti, gyakrabban fordulhat elő megfázás, hörghurut, húgyúti fertőzés, a sebek pedig lassabban gyógyulnak. Ez gyerekkorban lehet különösen veszélyes, mert a fertőzések szövődményeinek kockázata is nő.

Növekedési és termékenységi problémákat is előidézhet: gyerekkorban a hiány gátolhatja a csontok fejlődését, felnőtteknél pedig befolyásolhatja a hormonháztartást és a reproduktív funkciókat is.

A hajhullás, repedezett körmök, fakó bőr és a gyengébb csontok is gyanút kelthetnek a vitaminhiányra.

Mit tehetünk ellene?

A kezelés mindig orvos ellenőrzése mellett kell, hogy történjen, ugyanis az A-vitamin túlzott bevitele is problémás lehet. Enyhébb esetben elegendő lehet az étrend rendezése, vagyis az A-vitaminban gazdag ételek rendszeres fogyasztása, például a máj, a tojás, a tej és tejtermékek, a zsíros halak, valamint a narancssárga és sötétzöld zöldségek – mint a sárgarépa, édesburgonya, sütőtök, spenót vagy kelkáposzta. Súlyosabb hiány esetén orvosi javaslatra A-vitamin-tartalmú készítmények is adhatók, de ez mindig egyéni adagolást igényel.