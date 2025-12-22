Hercegi címét elhagyva vett részt Harry herceg egy aspeni lovaspólómeccsen

A Page Six számolt be arról, hogy a múlt héten Harry herceg is részt vett a sztárokkal teli St. Regis Havas Lovaspólóbajnokságon Aspenben, királyi címét azonban nem használta az eseményen.

Harry Walesként mutatták be, és soha, sehol nem említették királyi címet

– mondta a lapnak egy bennfentes, aki szerint a herceg nem akart médiafigyelmet a versenyen, csak együtt akart játszani egy közeli barátjával, Nacho Figueras profi lovaspólójátékossal.

A portál beszámolója szerint a biztonságiak a pályán kívül nem is engedték a herceg közelébe a fotósokat.

Hogy a herceg miért döntött a Harry Wales megszólítás mellett, nem világos, feleségével együtt ugyanis 2018-ban a Sussex hercege és hercegnéje címet kapták a néhai II. Erzsébet királynőtől az esküvőjük után. Két évvel később visszaléptek uralkodói tevékenységeiktől, majd a címeikből elhagyták az Ő Királyi Fensége titulusokat, hivatalos weboldalukon azonban továbbra is sussexi hercegként és hercegnéként mutatkoznak be.

Harry egyébként – születési nevén Ő Királyi Fensége, Harry walesi herceg – annak idején a brit hadseregben szolgálva viselte a Harry Wales nevet egy régóta fennálló királyi egyezményt követve, mely szerint a hercegek és hercegnők apjuk területi megjelölését használják vezetéknévként. Öccséhez hasonlóan Vilmos herceg is a Wales vezetéknevet használta szolgálata során, sőt trónörökösként egy ideje már walesi hercegként mutatkozik be, III. Károly trónra lépése után ugyanis ezt a címet kapta meg.