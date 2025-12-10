szőlő utcai javítóintézetvályi istván
Vályi István a Szőlő utcai gyerekverő ügyéről: Legalja

2025. 12. 10. 10:12
A hazai hírességek köreiből is sorra érkeznek a reakciók azokra a minap nyilvánosságra került felvételekre, melyeken az látható, hogy Kovács-Buna Károly, a Szőlő utcai Budapesti Javítóintézet – hétfőn lemondott – megbízott igazgatója fiatalokat bántalmaz.

Az ügyben

továbbá nem mulasztott el reagálni a történtekre Vályi István újságíró sem.

„Minden rendben van.
Jól bánunk velük.
Itt vagy, Tuzson?
Itt vagy, Fülöp Attila?
Hol az átvilágításotok?
Mi kell még?
Eddig miért nem?
Hiszen »ti mindent tudtok«”
#legalja

– fűzte hozzá Vályi egy képernyőfotóhoz, amely abból a videóból származik, amelyben Kovács-Buna kirángatja az intézet egyik lakóját a padból, amelybe előtte beleveri a fejét, majd rátapos a földön fekvő fiatalra, és bele is rúg egyet.

