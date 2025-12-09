Rába Tímea: Ha ennyi indulatot vált ki, hogy kiállok Orbán Viktor mellett és a béke útját választom, akkor érzem, ott vagyok, ahol kell

A Bors szemlézte Rába Tímea egyik posztját, amiben arról írt, milyen jó ma a magyar nyugdíjasoknak. Az enyhén kormánypárti posztnak érződő szövegben Rába kiemelte:

Mindig eszembe jut, mennyi mindent adott nekünk, tett értünk az én csodálatos Anyukám. Neki mindig mi voltunk, vagyunk a legfontosabbak. Most pedig olyan jó látni, hogy végre neki is könnyebb lett… Mert minden szülő megérdemli a nyugalmat és a biztonságot. Hálás vagyok, hogy a nyugdíjasok ma már valódi segítséget kapnak. Arra gondolok, hogy most legalább olyan nyugdíjat kapnak, amiből egy kicsit könnyebben tudnak élni! Kíváncsi lennék, ha elvennék a 13. és 14. /ami 2026-tól indul/havi nyugdíjat, ki mit szólna?

A lap szerint több gyűlölködő komment érkezett a bejegyzésre, amikre később így reagált az egykori modell, aki belépett a DPK-ba, sőt, volt már nagygyűlésen is.

Az a gyűlölet, amit kaptam, felfoghatatlan . Hogy lehet ennyi rosszindulat, düh az emberekben? Tényleg elhiszik, hogy Magyar Péter a megfejtés, miután olvashatták a programját? Ami nem szól másról, csak megszorításokról, adóemelésekről. De, ami tényleg megrémít, ez a gyűlölködés! Soha nem bántottam senkit, nem is ismernek! Az a bűnöm, hogy kiállok azon értékek mellett, amiben hiszek! A gyűlölködés nem eltántorít, hanem megerősít! Ha ennyi indulatot vált ki, hogy kiállok Orbán Viktor mellett és a béke útját választom, akkor még inkább érzem, hogy ott vagyok, ahol lennem kell

– ecsetelte.