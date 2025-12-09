Mosolyogva integetett a kamerának, majd kiugrott a hőlégballonból 300 méteres magasságnál

16 utassal és egy pilótával szállt fel szeptemberben egy hőlégballon az angliai Adversane-ből. Mikor elérték a 300 méteres magasságot, a pilóta azt kérte, hogy mindenki nézzen a kamerába, hogy készíthessen egy képet.

A 33 éves Jesus Lato Garzon még mosolyogva integetett a kamerának, mikor levetette magát

– írja a Sun. A többieknek esélyük se volt utána nyúlni.

Holttestét pár órával később találták meg egy nyugat-sussexi vidéki út mentén, egy mezőn.

Bíróság

A szeptember 19-i esetnek most volt a bírósági tárgyalása, ahol elhangzott, hogy

a férfinél megtalálták az útlevelét, a személyijét és egy cetlit, amelyen az állt, hogy szeretné, ha eltemetnék.

A bíróságon a halottkémhelyettes Sally Morgan arról beszélt, hogy Lato Garzon Watfordban élt, de eredetileg a spanyolországi Sevillából származott, korábban egy szállodában dolgozott vízimentőként. Az is elhangzott, hogy a repülés előtt nem merült fel, hogy aggályos lenne nála az út, korábbi mentális vagy droghasználati problémái sem voltak ismertek, sem Nagy-Britanniában, sem Spanyolországban. Szervezetében marihuána nyomaira bukkantak, néhány órával korábban kerülhetett érintkezésbe a kábítószerrel, de az inaktív kannabisz metabolit nem lehetett semmilyen hatással a férfire.

Elaine Keating nyomozó vallomásakor arról beszélt, hogy a ballon a nagy köd miatt csak késve, 2,5 órával a tervezett után, 8:45-kor tudott felszállni. A hőlégballon utastere 5 részre volt osztva, Lato Garzon három másik utassal volt az egyik részen. Csendes volt, de nem volt semmi, ami aggodalomra adott volna okot a viselkedésében, mondták később a mellette utazók.

300 méterre emelkedtek, mikor a biztonsági kamerával felszerelt ballon pilótája azt kérte az utasoktól, forduljanak oda, és nézzenek a kamerába.

Jesus megfordult, integetett a kamerának, majd kimászott a léggömbből. Mosolyog és integet a kamerának, mintha minden rendben lenne

– jelentette ki Keating.