„Az lenne a furcsa, ha valaki nem szorongana a napi több száz email, üzenet áradatában”

admin Katz Dávid
2025. 12. 08. 11:52

Mindannyian máshogy dolgozunk. Van, aki reggel a legenergikusabb, míg mások délután, esetleg este a leghatékonyabbak, de mindenkivel előfordul, főleg év vége felé, hogy elakad, lemerül, elveszíti a fókuszt. Katz Dávid, a 24.hu riportere körlevélben kérdezte kollégáit arról, ki lenne hajlandó nyíltan beszélni a motiválatlanság időszakairól. Felhívására ketten jelentkeztek. Anna és Anti nemcsak megosztották személyes tapasztalataikat, hanem egyúttal belementek abba is, hogy egy kis kísérletben vegyenek részt. Az újságírók arra vállalkoztak, hogy kipróbáljanak különböző technikákat, amelyek Szvetelszky Zsuzsanna szociálpszichológus, a Boldogan a munkahelyen című könyv szerzője szerint segíthetnek a hullámvölgyek áthidalásában.

