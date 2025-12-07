egy éve ilyenkor
Egy éve ilyenkor: félmilliós telefont vett, de az iPhone nem volt a csomagban

Varga Jennifer / 24.hu
24.hu
2025. 12. 07. 06:05
Varga Jennifer / 24.hu
Szokásunkhoz híven mutatjuk, mely cikkek érdekelték leginkább az olvasóinkat egy évvel ezelőtt.

Pont egy éve ilyenkor olyan jelentős események történtek, mint például Magyar Péter és Menczer Tamás ikonikus csörtéje a pécsi gyermekotthonnál, mely vitának azóta is emlegetett szállóigéket köszönhetünk.

Kapcsolódó
„Vége van, kicsi" – a pécsi gyermekotthon előtt feszült egymásnak Magyar Péter és Menczer Tamás
Példátlanul szürreális képsorok.

Térjünk át a címben említett esetre: olvasónk a fia tizennyolcadik születésnapjára rendelt meg egy iPhone készüléket 548 ezer forint értékben. A küldeményt egy átlátszó telekomos zacskóban, látszólag sértetlen csomagolásban vette át, aztán…

Kapcsolódó
Félmilliós telefont vett a fia szülinapjára, de az iPhone nem volt a csomagban – a Telekom és a posta mégis elutasítja a panaszát
A rendőrség szerint pedig hiányzik a bűncselekmény gyanúja. Andrea ügyében a Budapesti Békéltető Testület tarthat meghallgatást.

Ministránsfiúk „betörése”, megalázása, hatalommal, tekintéllyel való visszaélés: egy évvel ezelőtt indult eljárás „gyermek- és ifjúságvédelmi ügyben” egy újabb NER-közeli plébános ellen:

Kapcsolódó
Itt az újabb NER-sztárpap botránya: minden egyházi tevékenységtől eltiltották Pajor Andrást
Gyermek- és ifjúságvédelmi ügyben eljárást folytatnak ellene.

Az említett esetnek semmi köze nincs a szintén egy éve történt borsodi afférhoz:

Kapcsolódó
Olyat behúzott egy apa a 13 éves fiába szerelmes férfinek, hogy az életveszélyes sérüléseket szenvedett
Felfüggesztett börtönt kértek az édesapára.

Az egyik legolvasottabb cikkünkben pedig arról volt szó, hogy szakértők szerint van egy nagyon káros szokás, amit szinte mindenki csinál, pedig senkinek sem lenne szabad.

Kapcsolódó
Az orvos figyelmeztet: egy dolgot nem szabad csinálni, ha felébredsz éjjel
Tönkre teheti az egész alvást.

