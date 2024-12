Itt az újabb NER-sztárpap botránya: minden egyházi tevékenységtől eltiltották Pajor Andrást

Gyermek- és ifjúságvédelmi ügyben eljárást folytatnak egy plébános ellen az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye közleménye szerint, a Válasz Online információi szerint pedig a vizsgálat Pajor András ellen folyik. Pajor András a budapesti Kassai téri templom plébánosa, a kormány tavaly tüntette ki.

Az egyházmegye friss közleményében azt írják: „Bejelentés érkezett az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Gyermek- és Ifjúságvédelmi Szolgálatához egy fővárosi plébános ellen. Az ügyben az ordinárius előzetes vizsgálatot rendelt el. Ennek során szükségesnek bizonyult, hogy az érintett személyt minden papi tevékenység gyakorlásától eltiltsa. Ezt követően az illető plébánost saját kérésére, korára és egészségi állapotára tekintettel felmentette egyházi beosztásai alól és nyugállományba helyezte. Az előzetes vizsgálat tovább folyik, az ezzel kapcsolatos tilalmak továbbra is érvényben maradnak. Az ügyben rendőrségi bejelentés is történt.”

A lap szerint sokaknak feltűnt, hogy Pajor András az elmúlt napokban már nem misézhetett, és több mint két hete nem posztolt Facebookon sem, miközben eddig nagy elánnal osztotta meg a kormány tartalmait. A Válasz Online emlékeztet, hogy korábban Hadházy Ákos szúrta ki, hogy Pajor putyinista propagandát terjeszt, például „nyugati pedofiloknak szánt 35 ezer orosz gyerekről”.

Pajor András 2022-ben azt is megmondta híveinek, kire kell szavazni, mondván, „most nem lehet libikókázni azzal, hogy a kereszténység ellenségeit támogatja valaki”. Semjén Zsolt 2023-ban a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével tüntette ki „az ifjúságnevelésben vállalt szerepéért”.

A lap az áldozatoktól úgy értesült, nem konkrét pedofil aktusokra kell gondolni Pajor András esetében, hanem a ministránsfiúk „betörésére”, megalázásra, hatalommal, tekintéllyel való visszaélésre, amelynek volt szexuális dimenziója is. Az áldozatok a Válasz Online szerint egybehangzóan azt állítják, hogy Pajor lányokat lényegében nem engedett sem az oltár közelébe, sem ifjúsági csoportok élére – „valahogy írtózott tőlük, többen megtapasztaltuk, hogy a barátnőinket is igyekszik szisztematikusan leválasztani rólunk”.

A plébános havi egyszeri kötelező gyónást vezetett be az ifjúsági és ministránscsoportok tagjai számára, a táborokban pedig rendszeresítette a kullancsvizsgálat intézményét. „Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy egyesével, anyaszült meztelenül kellett megjelennünk előtte, s ő a kezeivel alaposan áttapogatta az intim testrészeinket is. Amíg 8-10 évesek voltunk, valahogy kibírtuk, de amikor 15-16 éves korunkban is ragaszkodott a saját közreműködéséhez, kezdett rém kényelmetlenné, már-már zaklatásszerűvé válni a dolog. Pláne, hogy az úgynevezett kullancsvizsgálatot később a budapesti közösségi összejöveteleink szabadtéri részei után is erőltette a fiúknál” – fogalmazott a lapnak az egyik áldozat.

A lap megkereste Pajor Andrást is, de semmilyen választ nem kaptak.

Az ősszel a Válasz Online robbantotta ki a Bese-ügyet is, miután a lap megírta, hogy Bese Gergő dunavecsei plébános melegpartikra járt és pornóoldalakra is felkerült az interneten.