Ezúttal a külügyminisztériumbeli karácsonyfa előtt interjúztatta Szijjártót Gáspár Evelin arról: stoplisba vagy csizmába kapják a politikus gyerekei az ajándékot

Újabb rövid interjút készített Szijjártó Péterrel Gáspár Evelin, aki a napokban épp egy külföldi beruházás kapcsán faggatta a magyar külügyminisztert.
Ezúttal a Mikulás-nap adta az apropót, így megtudhattuk a Külügyminisztérium épületében forgatott videóból:
- hogy tetszik Szijjártó Péternek az ott felállított karácsonyfa,
- hogy a külügyminiszter várja a szentestét, és kapott már virgácsot.
Gáspár Evelin a TV2 akadémiáján elsajátított tapasztalatoktól fűtve azt a kérdést is feltette:
Nálatok a fiúknak csizmában vagy pedig stoplis cipőben érkezik a Mikulás?
Feltehetőleg arra gondolt: melyikben találják meg az ajándékokat a gyerekek, nem pedig arra, hogy a Mikulás milyen lábbeliben csempészi be az ajándékokat a gyerekeknek. Ám ennél is fontosabb, hogy ha kívánhatna egy dolgot Mikulás napján Szijjártó, az a következő volna:
Két bajnoki cím jövőre: egy a Honvédnak, egy a Fidesznek.
