Óriási társadalmi hatása lehet ezeknek az egészségügyi innovációknak

Ünnepélyes gálán adták át november 20-án a Szépművészeti Múzeumban a BioTechUSA az Egészségért Díjakat. A díjat a BioTechUSA-cégcsoport tulajdonosai, a Lévai család tagjai tavaly hozták létre azzal a céllal, hogy olyan új egészségügyi megoldásokat és módszertant hordozó fejlesztéseket tudjanak támogatni, amelyek országos szemléletformálást és vadonatúj egészségügyi működési elveket is meghonosíthatnak. Lévai Bálint, a BioTechUSA vezérigazgatója és társalapítója, aki egyben a díj fővédnöke is a helyszínen ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: „Olyan érdekes és innovatív projektekkel találkozunk az egészségügyben, melyek nem kapnak forrást, így kötelességünknek éreztük segíteni.”

Három kategóriában lehetett pályázni (az év legkiemelkedőbb egészségügyi innovációs tevékenysége, az év legkiemelkedőbb infrastrukturális fejlesztési terve, valamint az év legkiemelkedőbb edukációs módszertana vagy egészségműveltséget célzó edukációs kampánya) és a kategóriagyőztesek fejenként 5-5-5 millió forintban részesültek. Továbbá a közönség által kiválasztott szervezetek munkáját kategóriánként 3-3-3 millió forint összegű támogatással ismerték el.

Idén a díjazottak között valós idejű, digitális szülőszobai eseménynapló, természetalapú pszichiátriai rehabilitációs tér és multimédiás, traumatudatos felnőttképzési rendszer is szerepelt, de a gálán nemcsak a díj és a közönségdíj nyertesei örülhettek. A helyszínen adománygyűjtést is tartottak a szervezők, mely során 7 millió forint gyűlt össze a hajléktalan élethelyzetű nőket ellátó BMSZKI Traumatudatos Nőgyógyászati Rendelője részére.