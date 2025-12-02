Megtudtuk, idén milyen színű lesz a karácsony

Katz Dávid, a 24.hu riportere a minap a Praktiker karácsonyi workshopján tette próbára kézügyességét és kreativitását. Az ünnepi hangulatú sajtóeseményen bemutatták a Praktiker új Evergreen nevű szezonális kollekcióját, majd a résztvevőknek lehetőségük volt arra, hogy a kollekció darabjaiból személyre szabott ünnepi díszeket készítsenek. Dávid egy kaspó és némi purhab segítségével keltette életre saját elképzelését, de, hogy pontosan mit készített ezekből és, hogy mik az idei trendek az ünnepi dekorálás terén, a videóból kiderül.

A videó a Praktiker támogatásával készült.