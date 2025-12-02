ünnepekhome decor
Élet-Stílus

Megtudtuk, idén milyen színű lesz a karácsony

Hirdetés
admin Katz Dávid
2025. 12. 02. 13:27

Katz Dávid, a 24.hu riportere a minap a Praktiker karácsonyi workshopján tette próbára kézügyességét és kreativitását. Az ünnepi hangulatú sajtóeseményen bemutatták a Praktiker új Evergreen nevű szezonális kollekcióját, majd a résztvevőknek lehetőségük volt arra, hogy a kollekció darabjaiból személyre szabott ünnepi díszeket készítsenek. Dávid egy kaspó és némi purhab segítségével keltette életre saját elképzelését, de, hogy pontosan mit készített ezekből és, hogy mik az idei trendek az ünnepi dekorálás terén, a videóból kiderül.

A videó a Praktiker támogatásával készült.

Friss

Népszerű

Összes
Vályi István dühös hangvételű posztban reagált arra, hogy kormánypropagandát vetítettek a Zootropolis 2 előtt
255 milliós uniós támogatásból sem tudták megépíteni a gödi magánbölcsit
Fideszes kamuprofil-hálózatra bukkantak a Facebookon
A polgármesternek kellett magyarázkodnia az olasz kisváros „nevetséges” korcsolyapályája miatt
Halála még aktuálisabbá tette Kenedi János két legfontosabb törekvését
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik