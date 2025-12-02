kincsvadászok
Élet-Stílus

Kincsvadászok: az eladó az utolsó magyar királyhoz kötötte a tárgyat, a szakértő szerint ez nem lehetséges

admin Csontos Kata
2025. 12. 02. 07:24

Rokona IV. Károly királytól kapta a rákkal és kígyóval díszített tányért, állította az egyik eladó a Kincsvadászok hétfői részében. Mint elmondta, gyerekkorában nagymamája testvérénél evett a tálból, amit a családi legendárium szerint az asszony férje kapott Magyarország utolsó királyától.

Megyesi Balázs műtárgyszakértő azonban rámutatott: IV. Károly az 1920-as évek elején meghalt, viszont a tál jelzése a húszas évek második felére, harmincas évekre jellemző, míg színezete, karaktere alapján a harmincas-negyvenes évekre tehető. Magát a formát viszont 1900-ban tervezték, és sokáig gyártották a Zsolnaynál – a tárgy pedig nagyon szép állapotban volt, ezért Megyesi szerint akár 400 ezret is érhet.

Végül az eladó éppen ennyiért is adta el a tányért Molnár Viktornak.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Komoly politikai tétje van annak, hogy a fitneszedzőből lett konteókirálynő látványosan hátat fordított Trumpnak
Pocsék első félidő után hengerelt, és ezzel csoportelső a női kéziválogatott a vébén
Kitereli a kormány a kamionokat a településekről
Karácsony a Fehér Házban: fotókon a fényárba borult elnöki rezidencia
Amikor a fordítás félrecsúszik: mit árul el Orbán moszkvai látogatása a diplomáciai tolmácsolás kihívásairól?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik