Kincsvadászok: az eladó az utolsó magyar királyhoz kötötte a tárgyat, a szakértő szerint ez nem lehetséges

Rokona IV. Károly királytól kapta a rákkal és kígyóval díszített tányért, állította az egyik eladó a Kincsvadászok hétfői részében. Mint elmondta, gyerekkorában nagymamája testvérénél evett a tálból, amit a családi legendárium szerint az asszony férje kapott Magyarország utolsó királyától.

Megyesi Balázs műtárgyszakértő azonban rámutatott: IV. Károly az 1920-as évek elején meghalt, viszont a tál jelzése a húszas évek második felére, harmincas évekre jellemző, míg színezete, karaktere alapján a harmincas-negyvenes évekre tehető. Magát a formát viszont 1900-ban tervezték, és sokáig gyártották a Zsolnaynál – a tárgy pedig nagyon szép állapotban volt, ezért Megyesi szerint akár 400 ezret is érhet.

Végül az eladó éppen ennyiért is adta el a tányért Molnár Viktornak.