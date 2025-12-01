Hihetetlenül szépnek nevezett egy nőt, kirúgták a buszsofőrt

Elutasította Robert Glen Harrison volt buszsofőr valamennyi panaszát a kanadai legfelsőbb bíróság, így nincs további lehetősége jogorvoslatra tavalyi kirúgását illetően – írja a Vancouver Sun.

Harrison egy Luxury Transport nevű cégnél dolgozott, mely szerződéses partnerként végez személyszállítást a vancouveri Simon Fraser Egyetem kampuszán.

A buszsofőr tavaly áprilisban, amikor egy építési terület mellett haladt el, megállt, kinyitotta az ajtót és egy forgalomirányító nőnek azt kiabálta, hogy „hihetetlenül szép”, illetve, hogy „modellnek kellene állnia”.

A nőnek nem tetszett Harrison viselkedése, ezért jelentést tett az incidensről az egyetem biztonsági szolgálatánál, ahol a panaszos beszámolója mellett felvették egy szemtanú vallomását is. Az egyetem ezután tájékoztatta az ügyről a Luxury Transportot, a cég pedig közölte Harrisonnal, hogy többé nem vezethet buszt az egyetemi kampuszon, ezért egy másik útvonalra helyezik át.

Harrison elismerte a történteket, de úgy emlékezett, a nőnek tetszettek a bókjai. A férfi azt mondta, nem érti, miért lett egyáltalán ügy az egészből, hiszen ő csak örömet akart szerezni valakinek egy szomorú, esős napon. „Nem Oroszországban élünk, nálunk létezik szólásszabadság, azt mondhatok, amit csak szeretnék.”

Miután Harrison nem fogadta el, hogy áthelyezzék egy másik útvonalra, a Luxury Transpot elbocsátotta.

A cég a felmondólevélben hangsúlyozta: a leginkább aggasztó az, hogy Harrison nem érti, miért volt kifogásolható a viselkedése, körme szakadtáig ragaszkodik a saját álláspontjához és nem hajlandó más nézőpontból is végig gondolni a történteket.

Harrison keresetet adott be a bíróságon volt munkaadója és az egyetem ellen, valamint bírósági felülvizsgálatot kért a Brit Columbia-i Információs és Adatvédelmi Biztos Hivatalának, a panaszát elutasító döntésével kapcsolatban.

A bíróság azonban ejtette az ügyet, és arra kötelezte Harrisont, hogy térítse meg a Luxury Transport költségeit.