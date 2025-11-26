Kincsvadászok: jócskán az álomár felett kelt el Till Attila festménye

Till Attila nemcsak vezette a Kincsvadászok kedd esti adását, hanem eladóként is megfordult a stúdióban. Egy festményt kínált eladásra a kereskedőknek, amelyet ő maga festett fiatalkorában. Mikor Fertőszögi Péter arról érdeklődött, hogy miért döntött annak idején mégis úgy, hogy nem festészettel fog foglalkozni, Tilla azt felelte:

Azért egy magányos műfaj, és azt hiszem, én nehezebben viseltem ezt a műtermi magányt. Mindig jobban kapcsolódtam a világhoz, mint mondjuk egy zenekarban, hogy vannak többen, csoportosan csinálunk valamit. Valószínűleg ezért lettem műsorvezető is aztán.

A műsorvezető álomára 150 ezer forint volt, a kereskedők azonban jócskán feltornázták a képre szánt összeget, a licit 350 ezer forintnál állt meg, Molnár Viktor nyerte meg magának a Fejes Tamás által „Menzás Vénuszként” emlegetett festményt.

Amikor az új tulajdonos megkérdezte, hogy hol lesz a pénz helye, Till Attila közölte, hogy behívná azokat, akiknek odaadja, mire egy halom terápiás és segítő kutya lepte el a stúdiót – mellettük a műsorvezető saját házi kedvencével.

Korábban egyébként egy másik Till Attila-festményre is licitáltak már a műsorban: