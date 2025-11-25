Magyarok is háborodtak már fel az arab számok bevezetésén

A minap írtuk a Newsweek beszámolója alapján, mekkora felháborodást váltott ki az Egyesült Államokban a rémhír, ami szerint New York frissen megválasztott polgármestere kötelezővé tenni az arab számok oktatását a város valamennyi általános iskolájában.

A rémhírt egy Polymarket nevű pénzügyi cég, valamint Derrick Evans, a Nyugat-Virginiai Képviselőház tagja, illetve a Capitolium 2021-es ostromának résztvevője is rendkívüli hírként osztotta meg az X-en, mire záporozni kezdtek a felháborodott kommentek.

Például olyanok, hogy

„Megkezdődött New York iszlamizációja!”

vagy

„Nem kellenek terrorista számok!”

Az arab számok bevezetéséről szól hír nyilvánvaló átverés, hiszen évszázadok óta arab számjegyeket használ szinte mindenki a világon. De nemcsak az arab számok régiek, a bevezetésükről szóló vicces rémhír is régi már.

Magyarországon például az azóta megszűnt OK Pécs hírportál stábja 2018 áprilisában kérdezgette arról az utca emberét, hogy mit szólnának, ha „Brüsszel” miatt kötelezővé válna az EU-ban az arab számok használata.