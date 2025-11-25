anyahalottmumifikálódottnyugdíj
Halott anyjának öltözött be a férfi, hogy megszerezze a nyugdíját

24.hu
2025. 11. 25. 19:00
Anyjára ütött. A nő holttetére mumifikálódva találtak rá.

Graziella Dall’Oglio felkereste az olaszországi Borgo Virgilio-i anyakönyvi hivatalt, hogy megújítsa a személyi igazolványát. A rövid frizurájú, hetvenes évekbeli mintás blúzt, gyöngysort, régimódi fülbevalót és szoknyát viselő, kisminkelt Dall’Oglio ugyanakkor nem tűnt 85 évesnek, meg nőnek sem. A hivatal munkatársának a vastag nyaka, furcas ráncai, férfias bőre és a mély hangja vált gyanússá – írta a Mirror.

Az alkalmazott azonnal jelentette ezt a feletteseinek, akik értesítették a polgármestert és a helyi rendőrséget. Belső vizsgálatot indítottak, amelynek során összehasonlították a most készült fényképet a tíz évvel ezelőtti, lejárt személyi igazolványán szereplővel, és a kételyek csak fokozódtak – számolt be róla a Corriere della Sera. Ugyanakkor a hasonlóság is nyilvánvaló volt.

Visszahívták a hivatalba, hogy kitöltse a még szükséges dokumentumokat, ahol szembesítették a gyanúval.

Kiderült, az olasz Mrs. Doubtfire a nő valójában az évek óta munkanélküli, korábban ápolóként dolgozó, 56 évess fia volt.

A férfi a hírek szerint évek óta az anyjának adta ki magát, felvette a nyugdíját, és egy 53 ezer eurós (20 millió forintos) adóbevallást is beadott a néhány éve elhunyt orvos özvegyeként, ebben szerepeltek a család ingatlanjaiból, földjeiből származó jövedelmek, és a nő özvegyi nyugdíja is.

A hivatalban tett második látogatásakor felmerült, hogy át kéne kutatni a Dall’Oglio-házat is, hiszen egyébként évek óta nem látták az idős asszonyt, mire a fia azt mondta

Csak rajta.

A házkutatásnál az egyik szobában megtalálták az anyát, mumifikálódva. Az anya nagyjából három éve hunyhatott el, vélhetően természetes okból.

