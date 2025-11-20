Házasság első látásra: Attila kiviharzott a teremből, miután visszanézte az esküvői videójukat Miló Vikivel

A Házasság első látásra szereplői közül nem mindenkiben ébresztett kedves emlékeket, amikor visszanézte az esküvői kisfilmjét. Rita például sírva fakadt Sanya tiszteletlensége miatt, a mai epizód előzetese szerint pedig Attilát is megviselte a szituáció, ezért kiviharzott a teremből – ahol egyébként feleségével, Miló Vikivel szokás szerint nem is egymás mellett foglalták el a helyüket, hanem más párok mellé ültek le.

Attila a riportszobában azt mondta, amikor kiment, úgy érezte magát, mint a Miló Vikivel közös barcelonai nászútjukon, amit mint ismeretes, nagyon rossz hangulatban töltöttek el a friss házasok.

Csak most legalább volt hova mennem. Minden átfutott rajtam. Hogy egyszer majd talán megpillantom azt a nőt, akit kiválasztottak mellém, és akkor… eljön ez a pillanat, fantasztikus, most akkor újra megnézem, és arra gondolok, hogy pár nappal ezelőtt még üvöltözött velem egy bombonkészítés alatt. És mindezt egy ilyen … miatt

– fogalmazott Attila, akinek egy szavát kisípolták a készítők.

A sales manager után Peti ment ki az épület elé. Beszélgetésük alkalmával Attila azt mondta: „annak a dolognak nem volt akkora jelentősége, mint amekkorára fel lett nagyítva, ennyire egyszerű”.

Meg a fotózáson is nektek végig ott a csók meg a puszi

– tette hozzá Peti.

Miló Viki és Attila között a lagzit követően az okozott konfliktust, hogy a férj megcsókolta az egykori bokszolót, akit ez bevallása szerint nagyon rosszul érintett, majd arra kérte Attilát, legyen vele türelmes az intimitást tekintve. Miló szerint azonban férje nem tett eleget a kérésnek, a főként veszekedéssel eltöltött nászútjuk után pedig arról számolt be a műsor pszichológusainak, hogy Attila közeledése felszínre hozta egy rég eltemetett gyerekkori traumáját. Mint kiderült, a sportolót egy tőle jóval idősebb családi barát szexuálisan zaklatta tizenéves korában.