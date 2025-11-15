Mesterséges intelligenciával rontottak le egy ételfotót, hogy visszatérítsék a rendelésüket

Lassan nincs olyan terület, ahol ne használnának mesterséges intelligenciát, egy új trend szerint már ételfotókat is manipulálnak így, hogy visszakapják a rendelésük árát – szúrta ki az Indy100.

Egy vírusként terjedő tweetben valaki azt állította, hogy nem kellően átsütött hamburgert kapott, ezt alátámasztandó pedig egy fotót közölt az ételről, amiben egy nyersnek tűnő hús van.

Editing my pictures so I can get my money back on DoorDash pic.twitter.com/lLLqB4rJWI — ☢ (@King_Sukunaaa) April 4, 2025



A képet elküldték a rendelést kiszállító DoorDash-nek, és kérték a céget, hogy térítsék vissza a pénzt. A cég viszont közölte, hogy a kép hamis, mesterséges intelligencia segítségével manipulálták. A DoorDash hozzátette: nem ez volt az első eset, már év eleje óta tudnak a problémáról. Állításuk szerint megvannak az eszközeik a visszatérítési csalások megelőzésére, így a hamis hamburger képet könnyen ki tudták szúrni.

A tweet mára több mint egymillió megtekintést ért el, és rengeteg kommentet kapott.