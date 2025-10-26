Tavaly ilyenkor, az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójának hetén egy váratlan és megrázó hír keltette fel leginkább olvasóink figyelmét: meghalt a N’Djamenába akkreditált magyar katonai attasé, Vékás-Kovács Imre alezredes. Az attasé halálának pontos okát Magyarországon vizsgálták ki, de nem merült fel idegenkezűségre utaló jel.
Ugyanezekben a napokban jelent meg a cikkünk, amelyben Jenő polgármesterének rejtélyes eltűnését, majd előkerülését jártuk körbe helyi lakosok segítségével. Habár Kerekes Ildikó a történtek idején senkivel sem kommunikált, mi megtaláltuk az embert, akivel szóba állt.
Olvasóink kíváncsiságát az is felkeltette, amikor Tóth Vera először beszélt a betegségéről. Az énekesnőt inzulinrezisztenciával diagnosztizálták, ami miatt gyökeresen meg kellett változtatnia az addigi életmódját.
Hujber Ferenc is egyfajta életmódváltásról nyilatkozott: a Nyerő Páros tavalyi évadában nyíltan mesélt arról, hány szexuális partnerrel volt együtt, és életének ez a területe hogyan változott meg, miután rátalált a párjára.
Tavaly ilyenkor számoltunk be egy bizarr esetről: leállt a szíve, agyhalottnak nyilvánították, mégis felébredt egy férfi, mikor a sebészek éppen a szerveit műtötték ki.
Egy évvel ezelőtt azt is nagy érdeklődés övezte, amikor Havas Henrik véleményt nyilvánított, 2024. októberében éppen Szoboszlai Dominikról, és arról, hogy talán kinőhetne a gyerekkorból.
A sztárfocista valódi gyerekkoráról és a Liverpoolig vezető pályájáról néhány hete jelent meg a könyvünk, amelyben Kálnoki Kis Attila az apa, Szoboszlai Zsolt szemszögéből vezeti végig az olvasót korunk legértékesebb magyar futballistájának sikertörténetén.