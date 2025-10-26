Tavaly ilyenkor, az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójának hetén egy váratlan és megrázó hír keltette fel leginkább olvasóink figyelmét: meghalt a N’Djamenába akkreditált magyar katonai attasé, Vékás-Kovács Imre alezredes. Az attasé halálának pontos okát Magyarországon vizsgálták ki, de nem merült fel idegenkezűségre utaló jel.

Ugyanezekben a napokban jelent meg a cikkünk, amelyben Jenő polgármesterének rejtélyes eltűnését, majd előkerülését jártuk körbe helyi lakosok segítségével. Habár Kerekes Ildikó a történtek idején senkivel sem kommunikált, mi megtaláltuk az embert, akivel szóba állt.

Kapcsolódó „Szarban vagyunk, kettőben is” – egyre nagyobb a zavar a faluban, ahol eltűnt a polgármester Nemrég eltűnt Jenő polgármestere, akit végül a rendőrség talált meg. A falu lakóit felkavarta az ügy, ráadásul Kerekes Ildikó nem kommunikál velük. Mi viszont megtaláltuk azt az embert, akivel szóba áll. Riport.

Olvasóink kíváncsiságát az is felkeltette, amikor Tóth Vera először beszélt a betegségéről. Az énekesnőt inzulinrezisztenciával diagnosztizálták, ami miatt gyökeresen meg kellett változtatnia az addigi életmódját.

Hujber Ferenc is egyfajta életmódváltásról nyilatkozott: a Nyerő Páros tavalyi évadában nyíltan mesélt arról, hány szexuális partnerrel volt együtt, és életének ez a területe hogyan változott meg, miután rátalált a párjára.

Tavaly ilyenkor számoltunk be egy bizarr esetről: leállt a szíve, agyhalottnak nyilvánították, mégis felébredt egy férfi, mikor a sebészek éppen a szerveit műtötték ki.

Egy évvel ezelőtt azt is nagy érdeklődés övezte, amikor Havas Henrik véleményt nyilvánított, 2024. októberében éppen Szoboszlai Dominikról, és arról, hogy talán kinőhetne a gyerekkorból.

A sztárfocista valódi gyerekkoráról és a Liverpoolig vezető pályájáról néhány hete jelent meg a könyvünk, amelyben Kálnoki Kis Attila az apa, Szoboszlai Zsolt szemszögéből vezeti végig az olvasót korunk legértékesebb magyar futballistájának sikertörténetén.