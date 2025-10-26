egy éve ilyenkor
Egy éve ilyenkor: felébredt az agyhalottnak titulált férfi, miközben vették ki a szerveit

24.hu
2025. 10. 26. 05:51
Mint minden héten, ezúttal is megmutatjuk, mi érdekelte leginkább az olvasóinkat tavaly ilyenkor.

Tavaly ilyenkor, az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójának hetén egy váratlan és megrázó hír keltette fel leginkább olvasóink figyelmét: meghalt a N’Djamenába akkreditált magyar katonai attasé, Vékás-Kovács Imre alezredes. Az attasé halálának pontos okát Magyarországon vizsgálták ki, de nem merült fel idegenkezűségre utaló jel.

Holtan találták szállodai szobájában a Csádba akkreditált magyar katonai attasét
Idegenkezűségre utaló jel nem merült fel a Honvédelmi Minisztérium szerint.

Ugyanezekben a napokban jelent meg a cikkünk, amelyben Jenő polgármesterének rejtélyes eltűnését, majd előkerülését jártuk körbe helyi lakosok segítségével. Habár Kerekes Ildikó a történtek idején senkivel sem kommunikált, mi megtaláltuk az embert, akivel szóba állt.

„Szarban vagyunk, kettőben is” – egyre nagyobb a zavar a faluban, ahol eltűnt a polgármester
Nemrég eltűnt Jenő polgármestere, akit végül a rendőrség talált meg. A falu lakóit felkavarta az ügy, ráadásul Kerekes Ildikó nem kommunikál velük. Mi viszont megtaláltuk azt az embert, akivel szóba áll. Riport.

Olvasóink kíváncsiságát az is felkeltette, amikor Tóth Vera először beszélt a betegségéről. Az énekesnőt inzulinrezisztenciával diagnosztizálták, ami miatt gyökeresen meg kellett változtatnia az addigi életmódját.

Tóth Vera a betegségéről: Ez egy láthatatlan gyilkos
Kezelés nélkül súlyos következményei lehetnek a betegségnek.

Hujber Ferenc is egyfajta életmódváltásról nyilatkozott: a Nyerő Páros tavalyi évadában nyíltan mesélt arról, hány szexuális partnerrel volt együtt, és életének ez a területe hogyan változott meg, miután rátalált a párjára.

Hüledeztek a Nyerő Páros játékosai, hogy Szőke Krisztinának 1000 szexpartnere volt, aztán kiderült, hogy Hujber Ferencnek kétszer annyi
„Az én testem az enyém” – jelentette ki a színész.

Tavaly ilyenkor számoltunk be egy bizarr esetről: leállt a szíve, agyhalottnak nyilvánították, mégis felébredt egy férfi, mikor a sebészek éppen a szerveit műtötték ki.

Felébredt az agyhalottnak titulált férfi, miközben vették ki a szerveit
Nővére érezte, hogy valami nincs rendben.

Egy évvel ezelőtt azt is nagy érdeklődés övezte, amikor Havas Henrik véleményt nyilvánított, 2024. októberében éppen Szoboszlai Dominikról, és arról, hogy talán kinőhetne a gyerekkorból.

Havas Henrik: Te, Dominik, biztos, hogy jó ötlet Lamborghinivel kóvályogni a belvárosban?
Az újságíró szerint a labdarúgó „kinőhetne a gyerekkorból”.

A sztárfocista valódi gyerekkoráról és a Liverpoolig vezető pályájáról néhány hete jelent meg a könyvünk, amelyben Kálnoki Kis Attila az apa, Szoboszlai Zsolt szemszögéből vezeti végig az olvasót korunk legértékesebb magyar futballistájának sikertörténetén.

Végre megjelent A Szoboszlai-sztori! – Egy könyv az apáról, a fiáról és a futballcsodáról
Október harmadikától megvásárolható a legújabb 24 Extra-könyv: Kálnoki Kis Attila az apa, Szoboszlai Zsolt szemszögéből vezeti végig az olvasót korunk legértékesebb magyar futballistájának sikertörténetén.

