Schóbert Lara megkapta Rubint Réka Rolex óráját a 22. születésnapjára

Huszonkét éves lett Schóbert Lara, aki Sztárbox-győzelemmel ünnepelhetett. Volt születésnapi partija is, amelyről anyja, Rubint Réka számolt be képekkel együtt. Ezek alapján Schóbert egy Rolexet is kapott a születésnapjára.

Az együtt töltött idő az élet egyik legcsodálatosabb ajándéka és én most továbbajándékozom Neked azt az órát, amit a születésed után az Édesapádtól kaptam. Drága Kicsi Larám! Bárhol is jársz majd életed során a nagyvilágban és ránézel az órádra, mindig jusson eszedbe, hogy van egy hely, ahol az idő és a szeretet végtelen… és az a CSALÁD. A legszentebb hely, ahol mindig önmagad lehetsz és ahol mindig önzetlen szeretet vár! Azt kívánom, hogy a kislányod /az én kislány unokám/ 22. születésnapján ugyanilyen szeretettel adhasd majd tovább ezt az órát és az örömkönnyeinket itatva láthassuk még. Köszönöm, hogy a mentorod, köszönöm, hogy az Édesanyád és a legnagyobb SZÖVETSÉGESED lehetek.

Bár száz százalékig nem lehet megállapítani, milyen típusú Rolexet kapott Rubint Réka a férjétől 22 évvel ezelőtt, nagy valószínűséggel egy Oyster Perpetual modellről van szó, amely a jelenlegi használtpiacon 1,5–3,5 millió forint között mozog.

