„Használtnak tűnő” tamponokkal szórta tele volt barátja udvarát a tűzoltónő

Szokatlan bejelentést tett egy nő szeptember 30-án a floridai Volusia megye sheriffhivatalában. Azt mondta, a barátjával arra ébredtek, hogy vöröses színű, használtnak tűnő tamponok borítják a gyepet a férfi házának előkertjében – írja egy helyi hírportál.

A biztonsági kamerák felvételein látszott, ahogy szeptember 29-én, este tíz óra körül egy platós terepjáró állt meg a ház előtt, a járműből kiszállt egy nő, aki a platón fekve bújt meg, amíg elcsendesedett a forgalom, majd leszállt és hetvenöt tampont dobott be a kertbe.

Hamar a hatóságok látókörébe került Gabrielle Franze, a sértett férfi volt barátnője. Az Orange megyei tűzoltóságon dolgozó nő először mindent tagadott, azt mondta, azt sem tudja, hol lakik a volt barátja, később mégis beismerő vallomást tett.

Franze később azt mondta, a tamponozás nem az ő ötlete volt, hanem az anyja és a nagynénje állat elő a tervvel, amikor látták, hogy őt mennyire elszomorítja, hogy a volt pasija új nővel randizik. A nő hozzátette: a tamponok valójában nem voltak használtak, csak befestették őket.

A tűzoltónőt letartóztatták és zaklatással vádolták meg.