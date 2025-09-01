A vason is múlhat a sportteljesítményünk

Az emberi szervezet egészséges működéséhez számos vitaminra, ásványi anyagra van szükség, ezek közé tartozik a vas, amely a vérben lévő oxigénszállító fehérje, a hemoglobin előállításában játszik kulcsszerepet. Az ideális vasszint mindenki számára kulcsfontosságú, sportolóknak, fizikailag aktív személyeknek viszont hatványozottan érdemes odafigyelniük erre az ásványi anyagra.

Az optimális vasszint ugyanis elengedhetetlen a jó teljesítmény, a kimagasló állóképesség és a megfelelő regeneráció szempontjából. Kevesen tudják, de a vashiány éppen ezen, alapvetően meglehetősen egészséges életmódot követő emberek körében is kifejezetten gyakori – egyes becslések alapján az érintettség a 12,5 százalékot is elérheti.

Miért is kifejezetten fontos a vas a sportolók számára? Először is: testmozgás közben, az igénybevétel hatására a szervezet oxigénszükséglete látványosan megnő. A hemoglobinnak ilyenkor különösen sok oxigént kell eljuttatnia a tüdőbe és az izmokhoz, ha viszont a vasszint alacsony, a hemoglobintermelés csökken, ez pedig korlátozza a test oxigénellátottságát, emiatt a fizikai képességeit is.

Fáradság, légszomj, csökkent állóképesség, lassabb regeneráció léphet fel, ami összességében drasztikusan visszavetheti a teljesítményt. A vas az oxigénellátás mellett ráadásul az energia-anyagcserében és az izomfunkciókban is meghatározó szerepet tölt be, hiánya így többfrontos támadást indít a mozgásban lévő szervezet ellen.

Megfelelő vasszint nélkül még a legedzettebb, profi versenyzők is brutális hátrányba kerülhetnek, a vashiány pedig könnyen láthatatlan teljesítménykorlátozó tényezővé léphet elő. Erre példa Paula Findlay, az egyik legjobb kanadai triatlonos, aki a 2012-es olimpián kifejezetten rossz helyen végzett, mint utóbb kiderült, nem kis részben vashiányos vérszegénysége miatt.

A hiány hátterében számos tényező állhat a különféle sérülésektől az extrém izzadáson át a nem megfelelő táplálkozásig. Utóbbi szempontra különösen a vegánoknak és vegetáriánusoknak, valamint a vas felszívódását gátló táplálékokat és táplálékkiegészítőket fogyasztó személyeknek kell odafigyelniük. Női sportolók esetén emellett a menstruáció okozta vérveszteség hatásaival is ajánlott számolni.

Szerencsére számos módszer van a vashiány elkerülésére, a legfontosabb a megfelelő, vasban gazdag ételek – húsok, tenger gyümölcsei, hüvelyesek, bizonyos magok és zöld leveles zöldségek – fogyasztása. Egyes esetekben táplálékkiegészítőre, vashiányban pedig vaspótló gyógyszer szedésére van szükség, ezzel kapcsolatban azonban mindenképp érdemes szakértő véleményét kikérni.

Nagyon fontos továbbá a tudatosság és a korai felismerés: amennyiben fáradtságot vagy teljesítménycsökkenést tapasztalunk, ajánlott felméretni az ásványi anyag szintjét, így előzve meg a további bajt.

Hirdetés Kezeld a vashiányt! A Maltofer az egyetlen recept nélkül kapható vaspótló gyógyszer, amely szilárd és folyékony formában is elérhető. A Maltofer rágótabletta és szirup a vashiány kezelésére, megelőzésére alkalmas hatásos, szabályozott felszívódású, magas vastartalmú, a vasat egyedülálló formában tartalmazó vaspótló gyógyszerek. Jobban hasznosul és kevesebb mellékhatással jár, ha a rágótablettát étkezéskor, a szirupot pedig ízlés szerint gyümölcs- vagy zöldséglébe, tejbe keverve vesszük be. Más típusú vaspótlókkal szemben a Maltofer nem lép kölcsönhatásba étel- vagy italösszetevőkkel, együtt bevett gyógyszerekkel, vitaminokkal vagy nyomelemekkel sem. Mindkettő laktóz- és gluténmentes, vegán gyógyszer.

Vény nélkül kapható, vas(III)-komplex-tartalmú gyógyszerek