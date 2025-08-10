Élő adásban csúszott ki egy káromkodás Peller Mariann száján

A héten, a Reggeliben történt meg, hogy az egyik vendég, Dobai Aty a világ legsavanyúbb cukrát vitte be kóstolóba a műsorvezetőknek, Peller Mariann-nak és Tihanyi Petinek. Bár Peller felvetette, hogy ő inkább csak megnyalná az ínyencséget, ezt a többiek nem hagyták, így mindhárman bekapták a cukorkát.

Aztakurva!

– érkezett Peller Mariann őszinte reakciója élő adásban, mire Dobai nevetve így reagált:

Mariann, csapj a szádra!

Peller azonnal elnézést kért.

A teljes jelenetet (kisípolva a káromkodást) az RTL is közzétette az Instagramon: