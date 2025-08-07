szűcs judith
Szűcs Judith a lányáról: Timinek megjelent Jézus, azóta kézrátétellel gyógyít

admin Grósz Petra
2025. 08. 07. 06:35
Szűcs Judith a múlt hónapban számolt be arról, hogy 2021-ben egy véletlen folytán derült ki, hogy cukorbeteg. Állapota a kórházi kezelés után sem igazán javult, az énekesnő aludni sem mert, mert attól félt, meghal álmában, a betegség következményeként pedig más egészségi problémák is jelentkeztek nála. Elmondása szerint a kezelőorvosa mellett gyógyítóként tevékenykedő lánya is foglalkozott vele – akinek korábban megjelent Jézus -, így öt év után végre visszatérhetett a betegség előtti önmagához.

A 71 éves énekesnő most a Story magazinnak mesélt a lányáról, Timiról, akivel kívül-belül nagyon különböznek. Míg Szűcs latinos vonásairól és sötét hajáról ismert, lánya világosbőrű, szőke és kék szemű, édesanyja nyughatatlan, türelmetlen és temperamentumos jellemével ellentétben pedig békés, nyugodt és ráérős alkat. Különbségeik ellenére azonban remekül kiegészíti egymást az anya-lánya páros.

Az énekesnő elárulta a lapnak, hogy lánya immár több mint egy évtizede elhivatottan segít másokon. Gyógyító útját a kristályékszerek készítése mellett Bach-virágterápiával és színterápiával kezdte, Szűcs Judith szerint azonban nemrég „nagy fényt látott, majd rátört a sírás, és mindeközben megpillantotta Jézust”.

Timinek megjelent Jézus, és azóta kézrátétellel gyógyít. Mindig is a gyógyítással akart foglalkozni, és úgy látszik, megkapta ezt a képességet, mert annyira jó gyerek, annyira angyali teremtés. Ez tényleg egy csoda, amit Timi csinál. Jézus csodája. Rajta keresztül gyógyít. Szóval nem kérdés, én egy angyalt szültem

– jelentette ki az édesanya.

Story
