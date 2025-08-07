„Ha megint 36-ot játszanék egy hónapban, akkor két hét múlva ticsi-tacsi lenne” – Molnár Gusztáv már nem akar megállás nélkül szerepelni

Molnár Gusztávval forgatott a Fókusz stábja, a riportból kiderült: a korábban alkoholproblémákkal küzdő, felépülőben lévő színész jól van, és nagyban készül a Sztárboxra, hiszen rögtön az első, szeptember 7-i adásban ringbe lép majd PSG Ogli ellen. Szeptembertől ráadásul egyetemre fog járni, mentálhigiéné szakon.

„Van bennem egy tudásanyag, amit tök jó lenne rendszerezni. Tudtam, hogy valamit tanulnom kell; hogy foglalkoznom kell magammal, hogy talpon maradjak. Hogy felismerjem a jövőben, ha valami olyasmi dolgot csinálok, ami nekem nem jó, és annak esetlegesen rossz vége lehet: túlhajszolom, vagy becsapom magamat, vagy születik még egy borzasztó cikk arról, hogy hol látták a színészt, hogyan… Valahogy ez adta magát, hiszen a mentálhigiéné egy gyűjtőfogalom, ami a mentális egészségről szól. Ebben benne van nyilván a függőségemmel való foglalkozás, de az is, hogy hogyan ne égjünk ki, tehát a lelki béke, az életben való egyensúly megtalálása” – magyarázta szakválasztásával kapcsolatban Molnár Gusztáv, aki összesen két és fél évet töltött az elmúlt időszakban pszichiátriákon, rehabilitációs intézetekben, kórházakban.

Két évtizeden át a színészet volt a fő foglalkozása, a covid előtt előfordult, hogy havi 35-38 előadása volt, miközben forgatott is. Több mint fél éve teljesen mást csinál, HR-es egy nagy informatikai cégnél.

Abban vagyok most biztos, hogy semmiben nem vagyok biztos. Azt, hogy mit akarok, azt sem tudom, azt viszont tudom, hogy mit nem. Mondjuk arra a fajta életre, ami korábban volt, arra nem vágyom: hogy megállás nélkül szerepeljek és ott legyek a színpadon, a képernyőn, és akkor én színész vagyok. Mert hogy az vagyok. Csak hogy az elmúlt 20 évben nem nagyon kapott fókuszt, hogy mi vagyok azon kívül, hogy színész. Hogy milyen ember vagyok, milyen apa, milyen férj leszek szeptembertől, milyen fiú vagyok. Szeretném definiálni a saját életemet és megtalálni a saját egyensúlyom

– mondta el Molnár, aki februárban árulta el, hogy eljegyezte újságíró kedvesét. Kapcsolatukról már egy darab is született, amit egy hónappal ezelőtt mutattak be. A színésznek az nagyon jó érzés volt, de már nem akar harminchatszor színpadra állni egy hónapban.