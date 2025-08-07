„A halál csak illúzió” – állítja a nő, aki 8 percen át volt halott

Évtizedek óta vizsgálja a tudomány a halálközeli élményeket, de ma sincs velük kapcsolatban egységes álláspont. Ha egy olyan ember számol be a tapasztalatiról, akit halottá nyilvánítottak, mielőtt sikerült volna visszahozni az életbe, általában egyszerre vált ki hatalmas érdeklődést és heves vitákat.

Nincs ez másképp az amerikai Brianna Lafferty esetében sem, aki nyolc percen át volt a klinikai halál állapotában, majd miután visszatért azt mondta, a halál csak egy illúzió – írja a Metro című brit bulvárlap.

A 33 éves Lafferty egy ritka neurológiai betegséggel, myoclonus-dystoniával küzd, ami hirtelen, akaratlan, rángásszerű izomösszehúzódásokat okoz. Egy alkalommal a fiatal nő teste feladta, a szíve leállt és megállapították nála a klinikai halál beálltát. Azt mondja, a teste nyolc percen át volt halott, de ő mindvégig tudatánál volt.

Brianna azt mondja, sok sorstársához hasonlóan neki is testen kívüli élménye volt. A lelke a teste fölött lebegett, majd belépett egy olyan univerzumba, ahol nem létezik az idő.

„Hirtelen elváltam a fizikai testemtől, nem láttam az emberi önmagamat és nem is emlékeztem rá. Mozdulatlan voltam, de nagyon is élő, tudatos és sokkal jobban önmagam, mint korábban bármikor. Nem létezett fájdalom, csak végtelen, nyugalom, béke és tisztaság.”

Az amerikai nő azt mondja, a túlvilágon a gondolatainkkal teremtjük meg a valóságot, sőt, képesek vagyunk a negatív gondolatokat pozitívvá változtatni és azokat valósággá tenni. Bár csak nyolc percen át volt a klinikai halál állapotban, visszatérése után Brianna úgy érezte, mintha hónapokat töltött volna távol. Azt mondja, testen kívüli élménye hatására ráébredt, hogy a halál csak illúzió, a lelkünk sohasem hal meg, a tudatunk életben marad, az, ami valójában vagyunk, csak átalakul.

Lafferty azt mondja, azt is megtapasztalta, hogy létezik egy a miénknél felsőbbrendű intelligencia, mely feltétel nélküli szeretettel vezetget minket és vigyáz ránk. Mivel odaát nem létezik az idő, minden egyszerre, mégis egy tökéletesen működő rendszerben történik.

„Megtapasztaltam mindennek a kezdetét és megtanultam, hogy az univerzumunkat számok alkotják. Találkoztam más lelkekkel is, nem tudom, emberek voltak-e, de ismerősnek tűntek.”

Újraélesztése után gyötrelmes időszak várt Laffertyre. Újra meg kellett tanulnia járni, beszélni, az agyalapi mirigye károsodása miatt pedig egy kísérleti jellegű agyműtétet is elvégeztek rajta, mégis azt mondja, hogy testen kívüli élménye miatt nagyon örül neki, hogy mindez megtörtént vele.

A tudomány jelenlegi állása szerint a testen kívüli élmények neurológiai jelenségek, melyeket a haldokló agyban lezajló rendkívül összetett folyamatok okoznak. Egyes kutatók szerint egyfajta védekező mechanizmusról van szó: amikor a halál küszöbén állunk, az agyunkat olyan képek és jelenetek árasztják el, melyek megnyugtatnak minket. Más kutatók szerint mindaz, amit az emberek egy halálközeli élmény során látnak, csupán a haldokló agy hallucinációi.