Sebestyén Balázs motoros jogosítványt szerzett, a 48. születésnapján vizsgázott

Sebestyén Balázs a minap az Instagram-oldalán számolt be arról, hogy motoros jogosítványt szerzett – mint kiderült, a vizsga éppen a 48. születésnapjára esett. Azt írja, a két eseménynek látszólag semmi köze egymáshoz, ő mégis úgy érzi, nem véletlen, hogy épp egy napra estek.

Talán ez egy üzenet. Egy halk jelzés az élettől, hogy most van itt az ideje valami újnak. És valahogy ez most többről szól, mint egy jogsiról. Többről, mint egy motoros vizsgáról. Ez most belül is mozdított rajtam. Az érzés, amikor elindulsz a motorral… ahogy a világ hirtelen tágulni kezd körülötted, ahogy minden zaj lecsendesedik, és te csak haladsz előre… az valami egészen különleges. Most már kezdem érteni, ez a szabadság egy formája. És talán ezt kaptam most ajándékba