A látásod fontosabb annál, mint hogy algoritmus válasszon neked szemüveget

Bizonyított tény, hogy 2050-re a világ népességének fele rövidlátó lesz – ez a tendencia már most megfigyelhető a fiatalabb generációk körében. Ráadásul a digitális eszközhasználat miatt egyre több 18–35 év közötti fiatal szenved számítógépes látás-szindrómában (CVS), amely szemfáradást, homályos látást és fejfájást okozhat. A kor előrehaladtával pedig újabb kihívások jelennek meg: a közeli korrekció iránti igény mindenkit érint, hiszen a presbyopia – azaz az öregszeműség – egy természetes élettani folyamat. Mindezek miatt kiemelten fontos a rendszeres látásvizsgálat, hiszen szemünk állapota folyamatosan változik, miközben egyre nagyobb vizuális terhelésnek vagyunk kitéve. A látásproblémák, a szemfáradás vagy a fejfájás nemcsak kellemetlenek, hanem a mindennapi teljesítményt is rontják. Ugyanakkor a szemvizsgálat önmagában nem elegendő – elengedhetetlen a pontos, személyre szabott szemüveg, amely nemcsak éles látást biztosít, hanem védi is szemünket például az UV-sugárzástól, amely a szürkehályog egyik kockázati tényezője.

Nem a dioptria a gond, a legtöbb szemüveg a beállításon bukik el

A szemfáradás, szédülés, homályos látás, fejfájás vagy koncentrációs zavarok gyakran nem is a dioptrián múlnak, hanem a precíz beállításon. Ez pedig az interneten keresztül nem rendelhető meg. A nagyobb optikai láncok és webshopok standard megoldásokkal és jól bevált algoritmusokkal dolgoznak. Nem prioritás a precizitás, a személyre szabott beállítás termékek ajánlása. A cél inkább a tömegigények kielégítése.

A valódi szakértelemmel készült szemüvegek egyedi beállításokkal lesznek tökéletesek. A kisebb, független optikák alapos és átfogó felmérésekkel, mint a pupillatávolság, a lencse és a szaruhártya közötti távolság vagy a szemüveg dőlésszögének pontos meghatározása mellett speciális látásvizsgálatok által komplexebb korrekció megállapítására is van lehetőség.

A látásvizsgálat során meghatározzák a fénytörési hiba jellegét és mértékét, megvizsgálják az alkalmazkodási képességet, felmérik a binokuláris látás meglétét, de akár a szemizom egyensúlyt és a színlátást is tesztelik annak érdekében, hogy az eredményeknek megfelelő lencse javítsa a látásunkat és ezzel együtt az életminőségünket. Ez a fajta szaktudás és figyelem pedig egy olyan egyénre szabott szemüveget eredményez, amellyel nemcsak élesen látunk, de kényelmes, tartós is.

HOYA – szakértelem, minőség, megbízhatóság

A HOYA partnerei olyan független optikák, amelyek csúcstechnológiás gépparkkal, a legmodernebb látásvizsgáló berendezésekkel, videócentrírozó eszközökkel dolgoznak. Szakembereik pontosan tudják, hogy más szemüvegre van szükségünk a monitorhoz, a vezetéshez, a sportoláshoz vagy a kültéri munkához. A szemüvegkeret anyagát és méretét, a lencse típusát, geometriáját esetleg dizájnját ennek megfelelően ajánlják.

A HOYA prémium minőségű multifokális és egyfókuszú lencséi például akkor alkotnak tökéletes képet, ha precízen vannak megrendelve és elkészítve – melynek feltétele a az ideális alapanyag kiválasztása, a megfelelő illesztés és az esetleges személyre szabás a viselés közbeni adatok megadásával. Ezek az optikák gyakran családi vállalkozások, ahol tapasztalt és kimagasló szakértelemmel rendelkező látszerészek készítik el a szemüvegünket. Az ilyen optikákban figyelembe veszik az egyedi igényeinket, életstílusunkat, és ezredmilliméteres pontossággal készítik el a tökéletes lencsénket. Ezek a vállalkozások személyes kapcsolatot ápolnak a vásárlókkal, hiszen számukra is fontos a hosszú távú követés, hogy bármilyen felmerülő problémánkra azonnal tudják a választ, és számunkra is biztonságérzetet nyújt az előzmények ismerete vagy egy ismerős arc.

Ne köss kompromisszumot, ha a látásodról van szó!

Lehet, hogy egy független optikában magasabb árfekvésű a szemüvegkészítés, de garantáltan a legjobb döntés hosszú távon. Pontosan megállapított dioptria, tartós alapanyagok, minőségi rétegek, személyre szabott dizájn. Ezek azok a részletek, amelyek csak akkor tűnnek fel, ha hiányoznak.

A szemüveg nem divatkiegészítő, hanem egy precíziós eszköz, amely minden pillanatban befolyásolja, hogyan látjuk a világot. Szemüveged elkészítéséhez válassz olyan szaküzletet, ahol nem a gyorsaság, hanem a szakértelem és az odafigyelés számít.