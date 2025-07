Nincs biztonságos formája, mégis riasztóan növekszik a fojtogatós szex népszerűsége

Lucy (akinek nem ez az igazi neve) egy átlagos, 24 éves brit nő. Egy éve él stabil párkapcsolatban, így már egészen más szemszögből látja a húszas évei elejét, mint korábban, szingliként. Azt mondja, volt olyan partnere, aki kilenc évvel idősebb volt nála, és rendszeresen ráírt az éjszaka közepén:

Átmehetnék hozzád, hogy megerőszakolhassalak?

Lucy azt mondja, szerette azt gondolni magáról, hogy menő csaj. Lelkesen használta az olyan partnerkereső appokat, mint a Tinder vagy a Hinge. A baráti társaságában volt egyfajta versengés, mely arról szólt, hogy ne legyenek hétköznapiak, unalmasak: „azt hiszem, ez nagyon gyakori jelenség a korombeli nők körében” – nyilatkozta a Guardian nevű brit lapnak.

„Egy barátom barátja egyszer szex közben – mindenféle előjel vagy figyelmeztetés nélkül – olyan erősen vágott pofon, hogy meglazultak a fogaim.

Volt egy másik srác, akivel aznap este ismerkedtünk meg egy bárban. Fojtogatni kezdett, de annyira erősen, hogy csak az éles fájdalomra emlékszem, amit még sohasem éreztem korábban. Alaposan be voltam rúgva, de egyetlen másodperc alatt kijózanodtam. Ma is azon gondolkodom, mit tehetett velem, amivel képes volt ekkora fájdalmat okozni.”

Lucy azt mondja, korábbi alkalmi partnereivel sohasem beszélte meg előre, hogy a szex durva lesz, és aztán utólag sem került szóba. Az erőszak természetes része volt az együttlétnek, aminek legfőbb oka az online pornó, illetve annak hatása a férfiak agyára és elvárásaira.

„Én is rengeteg erőszakos pornóvideót láttam tizenévesen. Már nem is emlékszem, hogyan bukkantam rájuk. Arra viszont igen, hogy a pornóban a nők sohasem lépnek hátrébb és mondják, hogy »ezt már ne!«, amikor fojtogatják vagy bántalmazzák őket.”

Bár korábban úgy gondolta, azért viselkedik úgy, mint a pornószínésznők, mert vagány és erős nő, Lucy ma már úgy látja, sokkal inkább szólt ez a férfiak igényeinek való megfelelésről.

Természetes erőszak

Angliában egyre nagyobb aggodalmat kelt a szex közbeni fojtogatás normalizálódása, ezért nemrégiben bejelentették, hogy egy törvénymódosítással büntethetővé tennék a fojtogatást ábrázoló pornóvideók bemutatását.

Fiona Mackenzie 2018-ban alapította meg We Can’t Consent to This – WCCTT (Ebbe nem egyezhetünk bele) nevű mozgalmát, arra válaszul, hogy Nagy Britanniában ugrásszerűen emelkedni kezdett azon nők száma, akik szex közben sérültek vagy haltak meg, partnerük pedig azzal védekezett, hogy a durva együttlét kölcsönös beleegyezésen alapult. Mackenzie szerint sok férfi úszta meg nevetségesen enyhe büntetéssel vagy felmentéssel egy nő bántalmazását, ha a „durva szex” védekezéssel állt elő.

Hét év elteltével sokat javult a helyzet, több törvényen is szigorítottak a nők védelmében. Mackenzie szerint ezek fontos eredmények, ám közben azt is látja, hogy

egyre inkább terjed az az „őrült” elképzelés, hogy a szex közbeni fojtogatás lehet biztonságos.

Nemrégiben például napvilágra került, hogy egy walesi középiskolában a szexuális felvilágosítás keretében azt tanították a gyerekeknek, hogy a fojtogatás lehet biztonságos, de, mielőtt elkezdenénk fojtogatni a másikat, a beleegyezését kell kérni és mindig meg kell kérdezni, nem csak az első alkalommal.

Hannah Bows, a büntetőjog professzora is úgy látja, hogy a fojtogatás egyike azon kevés bűncselekménynek, amelyek esetében a közvélemény tudatossága drámaian visszafejlődött. „Riasztó jel, hogy míg ötven évvel ezelőtt az emberek többsége tisztában volt vele, hogy a fojtogatás bűncselekmény, csakúgy, mint mondjuk a lopás, addig ma ennek a közelében sem vagyunk. Különösen a fiatalok vannak lemaradva ebben a kérdésben.”

Súlyos következmények

Holott a nyak iszonyatosan sérülékeny testrész: a nyaki verőerek elszorítása kisebb erő kifejtését igényli, mint egy dobozos üdítő felnyitása. Egy friss kutatás szerint a 40 évesnél fiatalabb brit nőket érintő stroke-os eseteknél a fojtogatás a második leggyakoribb kiváltó ok. A fojtogatás, mely a vér és a levegő áramlását is elzárja, néhány másodperc alatt eszméletvesztést, néhány perc alatt pedig halált is okozhat.

Más súlyos következményei – például a hang elváltozása, nyelési nehézségek kialakulása, memória-, és koncentrációs zavarok, inkontinencia, rohamok, depresszió, szorongás, vetélés – csak napokkal, hetekkel később jelentkeznek.

Májusban jelent meg egy tanulmány, mely 32 amerikai egyetemista lány vizsgálatán alapul. A jelentkezőket két csoportba sorolták: az egyikbe azok kerültek, akiket a vizsgálatot megelőző harminc napban legalább négy alkalommal fojtogattak szex közben, a másik csoportba azok, akiket nem fojtogattak. A résztvevők vérmintáinak elemzése után kiderült, hogy fojtogatott nők vérében megemelkedett az agykárosodásra utaló S100B nevű marker szintje.

Nincs biztonságos módja. Nincs a vérnek és az oxigénnek olyan mennyisége, amennyit még nyugodtan meg lehet vonni az agytól egy kis móka kedvéért

– mondja Jane Meyrick, a Nyugat-Angliai Egyetem okleveles egészségügyi pszichológusa.

Durvuló trend

Meglehetősen nehéz pontos adatokat megállapítani arról, hogy hány nőt érint a szex közbeni fojtogatás. Egy 2022-es brit felmérés szerint a 16–34 éves kor közötti nők több mint harmadát, a 35–54 éves korosztályba tartozók 16 százalékát, az 55 év felettieknek pedig 3 százalékát fojtogatták már szex közben. Egy amerikai-ausztrál kutatás arra jutott, hogy a felsőoktatásban tanuló nők 64 százalékát fojtogatták már szex közben.

Korábbi kutatások eredményei arra utalnak, hogy a fojtogatás az utóbbi években terjedt el. A 2006 és 2015 között elvégzett felmérések során a felsőoktatásban tanuló nők túlnyomó többsége még nem említette a fojtogatást, ha a durva szexről kérdezték, inkább a tenyeres ütéseket, a leszorítást vagy a kikötözést említették.

A gyakorlat elterjedésének oka világosabbnak tűnik. Debby Herbenick professzor csapata 2021-ben az Indianai Egyetemen 24 olyan 18 és 33 év közötti nővel készített interjút, akiket fojtogattak szex közben. A legtöbben arról számoltak be, hogy amikor először fojtogatták őket, meglepetésként érte őket, nem beszélték meg előre a partnerükkel, mégis úgy gondolták, ez a szokásos rutin része.

Mindannyian úgy vélték, hogy a fojtogatás biztonságos, holott sokan közülük kellemetlen tünetekről: köhögésről, nyelési és légzési nehézségekről, látászavarokról számoltak be.

Bár néhányan azt mondták, őket is érdekelte a fojtogatás, mert „izgalmas kalandnak” tűnt, a legtöbben arról számoltak be, hogy azért mentek bele, hogy örömet szerezzenek a párjuknak, de ők maguk egyáltalán nem élvezték a fojtogatást.

A szakértők kiemelik: fontos aspektus, hogy a szex közbeni fojtogatás az esetek túlnyomó többségében azt jelenti, hogy férfiak fojtogatnak nőket. Hannah Bows szerint:

Ha igaz lenne a mítosz, hogy a légszomj felerősíti az érzékeket, akkor vajon miért nem azt tapasztaljuk, hogy a párok kölcsönösen fojtogatják egymást? Azért, mert az egész nem más, mint a nők bántalmazásának újabb kulturálisan legitimizált módja.

Kattintások és extremitások

A trend eredetével kapcsolatban kevés a kétség. Az online pornó fogyasztása elementáris hatással van a szexuális viselkedésre és a meggyőződésekre. Debby Herbenick egy másik kutatásban arra jutott, hogy az emberek annál hajlamosabbak a szex közbeni durvaságokra, így a fojtogatásra is, minél fiatalabban kezdtek el pornóvideókat nézni és minél több pornót fogyasztanak.

Jane Meyrick hozzáteszi: az erőszakos minták eltanulásához nem is kell feltétlenül a dedikált pornóoldalakra menni: „ott van a TikTokon is, abszolút mindenhol”.

A szakértők egyetértenek abban is, hogy a fojtogatós pornó betiltása kis valószínűséggel jelent majd megoldást a problémára.

Az online tartalomszolgáltatók kattintásokból élnek, ezért igyekeznek egyre meghökkentőbb tartalmakkal magukra vonni a figyelmet, törvényekkel pedig nehéz útját állni az extremitásoknak. A tiltó rendelkezéseket nehéz betartatni, a tartalomszolgáltatók sokszor megtalálják a kiskapukat a jog útvesztőiben.

Ami Lucyt illeti, nagyon reméli, hogy soha többé nem kell átélnie, hogy szex közben fojtogatják. Azt mondja, mivel korábban annyira természetesnek gondolta, egyszer megkérdezte a barátját, akivel már egy éve együtt vannak, hogy miért nem fojtogatja. A férfi meglepetten válaszolta, hogy azért, mert nincsenek efféle vágyai. Kiderült: a férfi nem nagy pornófogyasztó, és ha mégis ilyesmit néz, a masszázs lenne a legmerészebb szituáció, amire rákattintana.

„Ő az egyetlen férfi az eddigi életemben, akivel rendszeresen van orgazmusom. Az eddigi partnereimmel a szex leginkább csak róluk szólt. Most mindkettőnkről szól.”