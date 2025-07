A legnagyobb kánikula közepén életmentő lehet a légkondicionáló berendezés, de ha nem figyelünk, könnyen pokollá is teheti az életünket – elmérgesedhet a viszony a szomszéddal, ha a kültéri egységgel megzavarjuk a nyugalmat, ráadásul számolni kell a jogi következményekkel és az elhúzódó procedúrával is; így a klíma beszerzési, felszerelési összegén túl további anyagi terhet is jelenthet a tulajdonosnak.

Lehet-e egyáltalán klímánk?

A 2025. január elsejétől hatályos, 280/2024. (IX. 30.) kormányrendelet szerint gépészeti berendezés kültéri egységét úgy kell elhelyezni, hogy környezetének rendeltetésszerű és biztonságos használatát ne korlátozza, ne zavarja. A kültéri gépészeti berendezés maximális teljesítményű működési zajkibocsátása nem haladhatja meg a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott értékeket.

Ha valaki klímaberendezésen gondolkodik, érdemes minél előbb utánanézni, hogy egyáltalán elhelyezhet-e ilyet a házon.