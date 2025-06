Zdroba Patrik: Ha meleg lennék, azt is őszintén elmondanám, sőt, büszke lennék rá

Zdroba Patrik a 2019-es X-Faktorban mutatkozott be a hazai tévénézőknek, azóta pedig több szórakoztató műsorban is feltűnt. Ennek ellenére nem hagyta ott a civil munkáját sem: bevallása szerint egyrészt azért maradt a bankban tanácsadóként, mert az ügyfelei nagyon szeretik, azért valahogy kötelességének érezte, hogy ott is helyt álljon, másrészt pedig a főnökei is támogatják, így a munkája mellett zökkenőmentesen élheti a celebéletet.

Komolyan, mindenkinek ilyen főnököket, és munkahelyet kívánok, mint amilyen az enyém

– nyilatkozta Zdroba a telenovella.hu-nak, hozzátéve: valahol a lelkét is megnyugtatja az, hogy van egy állandó havi bevétele.

Azt gondolom, hogy a mai világban ez nagyon fontos dolog. Hiába vannak fellépéseim és szerepelek különféle műsorokban, lényeges a fix jövedelem.

Mint mondja, az új ügyfelek mindig felismerik, és nagyon örülnek, amikor hozzá kerülnek a bankban. Mindez plusz felelősséget is jelent a számára, noha korábban is igyekezett a legjobbat nyújtani.

Hála istennek jó vagyok a szakmában, az X-Faktort megelőzően is ott voltam a top tanácsadók között. Az is jó dolog, hogy ha bejön egy idegesebb ügyfél és megismer, könnyebben meg tudom nyugtatni. Szóval ezen a téren is jól jön az ismertségem.

A beszélgetés során az énekes elmondta, hogy olyan embereket, cégeket és támogatókat tudhat maga mögött, akik csakis előre viszik az életét. Az RTL-nek például nagyon hálás, amiért sorra kapja a lehetőségeket, a csatornának köszönheti továbbá a feleségét, Bádoki Bettinát is. A téma kapcsán előkerült egy korábbi pletyka, mely szerint Bádokit csak „kibérelték” neki, hogy ő ezzel palástoljon valamit, amire az énekes most reflektált.

Ez nem így történt. Nyilván nem életszerű ez az egész, hiszen hat éve már, hogy egy párt alkotunk, és szinte mindent együtt csinálunk. Nem tudom, miért vannak még mindig, akik ezt gondolják rólam. Ha meleg lennék, azt is őszintén elmondanám. Sőt, büszke lennék rá. Betti egyébként anno az X-Faktornál dolgozott. Egy alkalommal beült egy próbára, én pedig már ott kinéztem magamnak.

Mint nemrég kiderült, Zdroba Patrik ősszel a Sztárboxban száll majd ringbe, Molnár Tamás énekes lesz az első ellenfele.

Most teljesen e köré rendezkedett be az életünk. Betti pedig mindenben támogat, mellettem áll, és ez annyira jólesik. Azt érzem, hogy a szerelmünket még jobban megerősíti. Látom a szemében, hogy büszke rám. Egyszer eljött az edzésemre és azt mondta utána, hogy nagyon ügyes vagyok. Ő az, aki még több hitet ad nekem

– osztotta meg a portállal az énekes, aki a jövőbeli terveit illetően arról is beszámolt, hogy ha sikerül megteremteni a forrásokat, egy egész albumot készítenek majd Andrea Bocelli producerével, Pierpaolo Guerrinivel, akivel tavaly volt szerencséje együtt dolgozni.