Így lehet most olcsóbban vásárolni!

Nem akció, hosszabb távra szóló árcsökkentés!

Az ALDI alaposan odavágott az áraknak, mert május 23-tól kezdődően több tucat háztartási, higiéniai és szépségápolási termék árát vitte le, és nem is akármennyivel! Az árucikkek közel fele több száz forinttal olcsóbban kapható, egyes termékeknél akár 33%-os* áresés tapasztalható! Az áruházlánc a korábbinál is jóval kedvezőbb áron kínál számos olyan árucikket, ami a háztartásban naponta használatos: eldobható borotva, fogkefe, fogkrém, papír zsebkendő, pelenka – és természetesen a jól ismert ALDI saját márkás kedvencek is ott vannak a sorban: például a népszerű TANDIL mosogatógép-tabletta, mosó- és tisztítószerek, és persze KOKETT minőségi háztartási papíráruk is. A kényeztetésre is gondolt az ALDI, hiszen a szépségápolásban profi LACURA tusfürdők, testápolók, dezodorok között az árzuhanásnak köszönhetően akár 30–35%-kal* kedvezőbb áron lehet válogatni!

Az ALDI-ból egy sima vásárlással most akár egy autót is haza lehet vinni

Az ALDI hatalmas nyereményesővel indította a nyarat. A vevők június 1-től 30-ig, minden vásárláskor, a blokkjuk mellé egy nyereményszelvényt is kapnak, a készlet erejéig. A szelvényen szereplő kódot csak fel kell tölteni a nyeremenyeso.aldi.hu oldalra, és egy rövid regisztrációval már sorsolásba is kerülhet mindenki! Érdemes többször megfordulni az ALDI üzleteiben, hiszen a nyereményjáték ideje alatt akár 30 kód is feltölthető, így jócskán nő az esély egy vadonatúj autóra, egy páros hajóútra, vagy akár a 3×1 millió forintos ALDI vásárlási utalványok egyikére!

*A kedvezmény mértéke a májusi 22-i árakhoz képest értendő.

A nyereményjátékban való részvételhez az annak időtartama alatt az ALDI magyarországi üzleteiben történő vásárláskor kapott nyereményszelvény kaparófelülete mögött található kódot kell a személyes adatok megadásával feltölteni a nyeremenyeso.aldi.hu oldalon. Személyenként és vásárlásonként egy ilyen szelvény adható. A vásárlást igazoló blokkot és a nyereményszelvényt is szükséges megőrizni. A tájékoztatás nem teljes körű. A további részleteket, a nyereményjátékban való részletek feltételeit és az ezzel kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó tudnivalókat a nyeremenyeso.aldi.hu oldalon elérhető játékszabályzat és adatkezelési tájékoztató tartalmazzák. Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (ALDI) nem szervezője és nem közvetítője az utazásoknak. Valamennyi ALDI utazás szervezője, ill. közvetítője az Eurotours GmbH. (Kirchberger Straße 8, 6370 Kitzbühel, Ausztria, nyilvántartási szám: TO-000082).