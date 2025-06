Erdélyi Mónika „nyomasztó kérdésekre” válaszolt a YouTube-csatornáján

Erdélyi Mónika a minap új videóval jelentkezett a YouTube-csatornáján, melynek a „NYOMASZTÓ KÉRDÉSEK, AMIKET MOST MEGVÁLASZOLOK ÉS KÉRLEK NE TEGYÉTEK FEL TÖBBÉ” címet adta.

Az egykori műsorvezető a videóban egyebek mellett elmondta, hogy a hiedelmekkel ellentétben sosem állt fenn az a veszély, hogy elveszítenék a házukat. Kiemelte, az sem igaz, hogy „telesírta a sajtót”, nemcsak, hogy a házzal, semmivel sem, ugyanis a magánéletének csak egy nagyon szűk szeletét osztja meg a nyilvánossággal.

A házzal kapcsolatban szinte kizárólag marhaságok jelentek meg. Ez a dolog pár évvel ezelőtt volt, és akkor aztán tele volt vele a sajtó, hogy mi aztán megyünk a híd alá, mert még ilyet is olvastam. Szóval a teljes igazság az, hogy ennek a háznak mindig is az enyém volt a nagyobb része, tehát konkrétan a 70 százaléka. Megnézném én azt, hogy miért kellene nekem a híd alá menni akkor, ha egy vagyontárgynak a nagyobb részét birtoklom én. Mert itt egy egyszerű vagyonmegosztásról volt szó, ami folyamatban volt, és egy idő után rendeződött. És ennyi. Azt elismerem, hogy lehetett volna másképpen is intézni ezt a vagyonmegosztást, de hát ez nem rajtam múlt, és nem egyformán gondolkodunk erről a dologról