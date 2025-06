Videón, ahogy két kisgyerek kiesik egy levegőbe repülő ugrálóvárból

Rémisztő pillanatokat élhettek át azok az emberek, akik a múlt hétvégén részt vettek egy iskola adománygyűjtő napján a dél-afrikai Krugersdorpban. A Laerskool Protearif nevű általános iskola szabadtéri rendezvényén ugyanis egy hirtelen jött hatalmas széllökés felkapta az ugrálóvárat úgy, hogy közben két kisgyerek benne játszott – számolt be a Daily Mail című brit bulvárlap.

A hátborzongató balesetről az egyik résztvevő egy videót is megosztott a közösségi médiában. A rövid felvétel első másodperceiben az látható, ahogy a szemtanúk rémülten sikoltoznak, miközben az ugrálóvárat felrepíti a szél. Aztán pedig az, ahogy az egyik kisdiák kiesik az ugrálóvárból.

Bár a két gyerek tízméteres zuhanását tompította, hogy a gyorsan kapcsoló szülők közül többen is beálltak alájuk, és megpróbálták rendesen elkapni őket, mindketten olyan súlyos sérüléseket szenvedtek, hogy kórházba kellett őket szállítani. Egyiküknek állítólag koponyatörése lett, a másiknak pedig eltört a karja.

Azt viszont nem tudni, hogy az eredeti pozíciójától 15 méterre landoló ugrálóvárban voltak-e olyan gyerekek is, akiknek sikerült rendesen megkapaszkodniuk.

Watch” Two children were seriously injured at a Protearif Laerskool event in Krugersdorp when they fell from an allegedly unsecured jumping castle that became airborne. @TheCitizen_News pic.twitter.com/sviLG3adk8

— Hein Kaiser (@heinkaiser) June 5, 2025