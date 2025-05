Kigyulladt egy hőlégballon kosara, lezuhant és szörnyethalt egy férfi Mexikóban

Tragikus baleset történt múlt hétvégén egy mexikói hőlégballon-fesztiválon – írja a helyi sajtó beszámolóira hivatkozva a Daily Star című brit bulvárlap.

Egy hőlégballon kosara még a földön kigyulladt. Egy negyvenes éveiben járó Luicio N. nevű férfi két embert még időben kimentett a kosárból, ám ő maga már nem tudott kimenekülni az egyre magasabbra emelkedő ballonból.

Az esetről készült videófelvételen látszik, hogy a férfi egy ideig egy kötélbe kapaszkodva lógott a lángoló kosárról ám egy idő után a mélybe zuhant. A hatóságok később közölték, hogy a férfi a lakott területektől távol csapódott földbe és a helyszínen életét veszítette. Az ügyben nyomozás indult, hogy kiderüljön, felelős-e bárki a tragédiáért.

NEW: Man falls from the basket of a hot air balloon after it caught on fire in Zacatecas, Mexico.

The man was seen hanging onto a rope as the balloon continued to go higher in the sky.

The incident unfolded when the basket caught fire on the ground. In a final act of… pic.twitter.com/BHAY9Bn7xJ

— Collin Rugg (@CollinRugg) May 13, 2025