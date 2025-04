Injekció közben apa mindig mesét olvas

A meseillusztrátornak készülő Julcsi 12 éves, húga, a belevaló Luca 6 éves múlt. Mind a ketten krónikus ízületi gyulladással élnek együtt. A fájdalom gyakori látogató az életükben: betegségük a megfelelő kezeléssel karban tartható, de kérdéses, hogy fognak-e fájdalom nélkül élni. A betegség az egész család életére kihat, és nem csak a gyakori orvoslátogatások, és a fájdalmas vizsgálatok, kezelések miatt. De ha kell, az ember a gyermekei miatt túl tud lépni a saját árnyékán is. Ivett, a lányok édesanyja korábban rettegett a tűtől, de ma már ő adja be lányoknak az injekciót. „Más úgy kapni az injekciót, hogy otthon vagyunk, és közben apa mesét olvas.” De ettől még nem könnyű, Julcsi minden szurinál megkérdezi: „Anya, miért kell már megint?”

A JIA a gyerekek önbizalmát is csorbítja: abban a korban, amikor elfogadásra és kapcsolódásokra van szükségük, nehéz azt átélni, hogy míg az osztálytársak futkorásznak, erre te éppen nem vagy képes. „Julcsi nehezen beszél a betegségéről, de a nyári táborból hazatérve azt láttam rajta, hogy nyitottabb lett, és bátrabban fejezi ki magát” – mondja Ivett. „Hatalmas élmény volt neki, hogy megnevettette a többieket. Ő nagyon kreatív, tudatosan készül arra, hogy mesefilmeket fog írni és rajzolni, és ezt az énjét meg tudta mutatni a táborban is: este a szobában zseblámpával világított a falra és mesélt a többieknek”.

A lányok testvérükkel, Hunorral és szüleikkel, Ivettel és Péterrel együtt is jártak a Bátor Táborban. A család azt mondja, ez az a hely, ahol önfeledten önmaguk lehetnek, ahol gondolataik nem a betegség körül járnak. Ha megkérdezzük őket, mitől olyan különleges a Bátor Tábor, azt mondják, a határtalan szeretet és elfogadás lehet a kulcs. „Itt nem kritizálnak, ha valamit elrontasz vagy nem sikerül, hanem buzdítanak tovább. A tábor is segített abban, hogy be merjem adni a lányoknak az injekciót. Ez egy olyan hely, ahol elhiszem, hogy hogy bármire képes vagyok, és még annál többre is” – állítja Ivett.

Évente 4000 súlyos vagy élethosszig tartó betegséggel élő gyereknek, szülőnek, testvérnek segít a Bátor Tábor ingyenes élményterápiás programjain. Az itt szerzett lélekgyógyító élmények, millió új barátság, megszámlálhatatlan önfeledt nevetés valódi változást hoznak a táborozók életébe. Már az adó egy százalékának felajánlása is hatalmas segítséget jelent az Alapítványnak. Rád is szükségük van, hogy folytathassák a munkájukat, és minél több súlyosan beteg gyerek élhessen át gyógyító élményeket! Bővebben itt olvashatsz az 1%-os felajánlás módjáról.