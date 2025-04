A humor ereje

A PIROS ORR bohócdoktorok hisznek a humor erejében, amely a legnehezebb pillanatokon is átsegíthet. Ha másként tekintünk a betegségre, ha tudunk nevetni a bajban, ha képesek vagyunk meglátni az örömöt és a reményt a legrosszabb helyzetekben is, már sokat tehetünk egészségünkért, mert ha mentálisan és lelkileg jól vagyunk, a testünk is könnyebben gyógyul.

A kórházi tartózkodás a gyerekek számára többnyire kellemetlen élmény. Gyakran félnek, egyedül érzik magukat, unatkoznak, sokszor vannak fájdalmaik is. Műtétek, beavatkozások, kezelések töltik ki a mindennapjaikat, mialatt ők legszívesebben otthon lennének a családjukkal, vagy a barátaikkal játszanának. Még akkor is, ha az egészségügyi dolgozók mindent megtesznek a barátságos légkörért, nem mindig marad elég idő a gyerekek érzelmi támogatására. Ezért nagyon fontos a bohócdoktorok rendszeres látogatása, hiszen ők pontosan ebben segítenek. A PIROS ORR bohócdoktorok akkor varázsolnak mosolyt a gyermekek arcára, amikor arra a leginkább szükségük van. Egy gyermek akkor is gyermek marad, amikor beteg, nehéz kihívásokkal néz szembe vagy speciális ellátásra szorul. Minden gyermeknek szüksége van arra, hogy játszhasson és ezáltal felfedezhesse a világot és abban saját magát. A játékban a gyermekek kíváncsiak, önbizalommal telik, gondtalanok és vidámak. Munkájuk során a bohócdoktorok erre építenek. Látogatásuk alkalmával a bohócok egy közös játékra invitálják a gyerekeket és emlékeztetik őket arra, hogy a betegségük ellenére ők gyerekek, akik számára legfontosabb a játék. De nem kell bohócdoktornak lenni ahhoz, hogy a nevetés erejével segítsük mások jobbulását. Íme 5 tipp, hogy hogyan használja az önben élő bohócot: Szeress A szeretetben éljük meg a létezés örömét. Játssz A játék vidámság. A legcsodálatosabb benne, hogy bárkivel megosztható. Légy jelen és érezz Figyelj a betegre és arra, neki mire van szüksége. Ne terheld, ne sajnáld, a világát varázsold szebbé. Légy elfogadó Ne erőltess semmit. Ne minősíts, csak fogadd el. Légy bátran esendő, és szeretni fogod, ha nevetnek rajtad. Zökkents ki Ha piros orr nincs is nálad, de egy váratlan mosollyal mindig meglepheted az embereket. Vagy küldje el a JOBBULÁST dalt, amit a bohócdoktorok olyan sztárokkal közösen készítettek, mint Kulka János, Falusi Mariann, Szinetár Dóra és Járai Máté. Adója 1%-nak felajánlásával pedig hozzájárulhat ahhoz, hogy a bohócdoktorok továbbra is fáradhatatlanul végezzék munkájukat és segítsék a gyógyulásban a beteg gyerekeket, illetve javítsák a kedvezményezettek mentális egészségét.