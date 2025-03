Combtetőig felsliccelt ruhában vörös szőnyegezett Jenna Ortega

Hamarosan megjelenik a Death of a Unicorn című horror/vígjáték: a film premiervetítésére a minap a New York-i Lincoln Square Theaterben került sor, melyen a stáb tagjaként Jenna Ortega is részt vett.

A Ridley-t alakító színésznő merész fekete estélyiben érkezett meg az eseményre, ami combtetőig volt felsliccelve, és féloldalt mell alatt is szabadon hagyta a bőre egy részét.

Ortegáról legutóbb tavaly nyáron cikkeztünk, szintén egy premier apropóján: