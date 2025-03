Sikertelen szívműtétje után ismét megoperálták Intit

Mint ismeretes, Zuber Krisztián, a TNT Intije 2022 szeptemberében került kórházba, miután kiújult a gyerekkori szívbetegsége. Napokig kezelték az intézményben, szívkatéterezést hajtottak végre rajta, illetve sokkolták is a szívét a gyógyulás érdekében. A dobost tavaly nyáron harmadjára is megműtötték, katéteres abláción esett át. A beavatkozás lényege az, hogy a combvénán keresztül elektródakatétereket vezetnek fel a szívbe, és ott kiégetnek bizonyos izmokat, amelyek a szívritmuszavart okozzák.

Zuber most a story.hu-val osztotta meg, hogy az említett műtétet nemrégiben megismételték, ugyanis a nyári beavatkozás nem bizonyult eredményesnek. A lapnak adott interjúja során a 49 éves zenész arról is beszélt, hogy aktívan él: a sport mellett életmódváltásba kezdett, és gőzerővel készül a TNT márciusi, 30 éves jubileumi koncertjére.

Sajnos az a fajta ember vagyok, aki nem figyel úgy magára, ahogy kellene. Sokszor rám kell szólni, hogy vigyázzak, lassítsak. Három hónappal ezel6őtt is volt egy katéteres szívműtétem, úgynevezett abláció. Ezzel már korábban is próbálkoztak, akkor nem sikerült, most viszont igen. El is határoztam, megpróbálok tiszta életet élni. Mindig mértékkel fogyasztottam alkoholt, de elvileg semmit nem lett volna szabad, amit nem tartottam be. Most viszont egyáltalán nem fogok alkoholt inni. A fülembe pedig épp tegnap kerültek be az akupunktúrás tűk, méregtelenítek. Ugyanakkor visszaszoktam a dohányzásra. Mit tegyek? Szeretek dohányozni