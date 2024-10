Előbb a Nagy Őt kereste, majd a spiritualitás szerelmese lett – így vált méltatlan sorsú bulvárszereplővé Noszály Sándor

Noszály Sándor sportoló családba született: apja, idősebb Noszály Sándor magasugró, atlétika edző, anyja, Steitz Anna kétszeres magasugró magyar bajnok. Testvérével, Noszály Andreával mindketten teniszezők lettek. „Nagyon kompetitív volt az otthoni hangulat, mindenben verseny volt, nagyok voltak az elvárások” – mondta el a gyerekkoráról pár éve egy műsorban.

A legjobbak között volt

Noszály eleinte atlétikával próbálkozott, csak viszonylag későn, kilencévesen vett először ütőt a kezébe. Tizenegy évesen már első volt a korosztályában.

Mint mondta, hamar felnőtt: 14 évesen egyedül utazott a meccseire. Először 1988-ban, 16 évesen nyert magyar bajnokságot, amit a következő három évben sikerült megismételnie, miközben párosban is diadalmaskodni tudott. A nyolcvanas-kilencvenes évek fordulóján öt alkalommal nyerte el az év magyar teniszezője címet. Összesen tizenhat magyar bajnoki cím birtokosa.

Nemzetközi tenisztornákon kora legjobb teniszezőivel játszhatott, erről 2020-ban egy interjúban így mesélt:

15–16 évesen John McEnroe és Boris Becker voltak az ideáljaim, és aztán 17 évesen kvalifikáltam magam a Roland Garrosra, ahol együtt öltöztem velük. Egy idő után le kellett butítani magamban a róluk alkotott képet, mert akkor már játszottam velük, és nem lehetett az, hogy istenítem őket.

Öt Grand Slam-győztes ellen tudott nyerni, közülük Sergi Bruguera legyőzésére a legbüszkébb, mert ő két Roland Garrost is nyert.

Az olykor látványos vetődésekkel operáló játékos 1995-ben a kilencvenötödik helyre lépett a világranglistán, ami pályafutása legjobb helyezése lett. A következő év végén visszavonult a professzionális nemzetközi tenisztől, 2000 elején azonban visszatért, és a következő négy évben ismét több tornán elindult. Utolsó hivatalos nemzetközi mérkőzését 2014. július 7-én, 42 évesen játszotta, de ekkor sem hagyott fel teljesen a versenyzéssel, többször elindult még a magyar országos bajnokságon.

Belekóstolt a celeblétbe

Noszály Sándor nevét 2003-ban ismerte meg szélesebb körben az ország, amikor A Nagy Ő első évadában keresett menyasszonyt magának. Tizennyolc nő harcolt a kegyeiért. A fináléban gyűrűt adott Melindának, akivel a forgatás után három hónapig alkottak egy párt, aztán szétváltak útjaik.

Utólag Friderikusz Sándor műsorában azt mondta, eredetileg sportműsorvezetői castingra ment, de a TV2 producere meglátta benne a lehetőséget, és meggyőzte őt a szereplésről. A Magyar Tenisz Szövetség is támogatta, szerintük Noszály ezzel jó marketinget csinált a sportágnak. Noszály utólag úgy fogalmazott: amint bekerült, meglátta, hogy

rohadt a média, mindenki fúrja a másikat, csak a nézettség a fontos.

Mire a párkereső műsor lement a tévében, már féléves volt a teniszező Szonja nevű lánya, akinek édesanyjával sosem éltek együtt, ennek ellenére jó viszonyt ápolnak egymással.

Nagyon őszinte a kapcsolatunk ahhoz képest, hogy keveset látom. Nullától hétéves koráig nagyon sok időt töltöttem vele, és akkor kialakult egy érzelmi kötődés. Laza apa vagyok, nem vagyok szigorú, de azért van tekintélyem, nem az van, hogy nincs tisztelet. Borzasztó nagy őszinteség van. Nagyon jó humora van, ami számomra nagyon fontos. Jól tanul, egy hihetetlen okos és jólelkű lány

– nyilatkozta Szonjáról néhány évvel ezelőtt. Teniszezni is megtanította a lányát, de soha nem várta el tőle, hogy a nyomdokaiba lépjen.

2009-ben ismerkedett meg a Jóban Rosszban sorozatból ismertté vált Novák Henriett színésznővel, akivel kilenc évig voltak együtt, titokban össze is házasodtak. Szakításukat a teniszező hűtlensége előzte meg, mégis számára volt nehezebb kilábalni a dologból, mély depresszióba esett. 2014-ben a bulvársajtó azért foglalkozott sokat Noszállyal, mert egy szórakozóhelyen – rejtélyes módon – súlyosan megsérült: több mint húsz öltéssel kellett összevarrni a fején lévő sebet, és belső sérülései is keletkeztek. Intenzív osztályra került, állapotát életveszélyesnek minősítették.

Eleinte arról szóltak a hírek, hogy megverték, ezt később Noszály tagadta, noha elmondása szerint ő semmire nem emlékszik az esetből.

Valaki meglökhetett hátulról, és valami nagyon élesbe vertem be a fejem. Nagyon sok vért vesztettem, mert vagy negyven percig nem jött a mentő

– mondta el annak idején az Aktív című műsorban.

Egy ideig a rendőrség is nyomozott az ügyben, de a helyszíni szemle, a tanúk kihallgatása és a biztonsági kamera felvételeinek megtekintése után arra jutottak, nem történt bűncselekmény. Későbbi interjúkból kiderült,

legmélyebb pontján előfordult, hogy 12 napig nem aludt, ezzel ismét életveszélyes állapotba sodorta magát.

Ekkor döntött úgy, hogy önként bevonul egy budapesti pszichiátriai intézménybe. Elmondása szerint a kezelések után rászokott az antidepresszánsokra és nyugtatókra, a marokszámra szedett gyógyszerek pedig komoly mellékhatásokkal jártak: impotens lett, nem érdekelték a nők, csak a barátai tartották benne a lelket. Ennek az vetett véget, amikor egy este erekciója lett, amiről így nyilatkozott: „Akkor tudtam, hogy meggyógyultam.”

Amerikai álomélet

Tudását edzőként is kamatoztatta, Szeles Mónika korábbi világranglista-vezetőt is edzette. „Dolgoztam válogatott edzőként itthon a hazai férficsapattal, de oktattam a lányomék óvodájában is, négyévestől nyolcvanévesig voltak tanítványaim” – mondta Noszály, aki egy évtizedig élt Amerikában, a kettős állampolgárságot is megszerezte.

Először Floridában telepedett le, majd felesége színészi ambíciói miatt Kaliforniába tette át a székhelyét, és teniszedzőként dolgozott, nem kevés tartalommal megajándékozva a magyar bulvársajtót, amely mindig vevő volt arra, hogy Noszály épp melyik világsztárral került edzői-baráti kapcsolatba.

Egy középiskolában kezdtem. Az első magántanítványom a Bush zenekar frontembere, Gavin Rossdale volt, akkor még Gwen Stefani énekesnő férje. Gavin fanatikus teniszrajongóvá vált, rajta keresztül pedig hamar lett húsz-huszonöt tanítványom. Napi négy-öt órát játszottam privát pályákon évekig

– fogalmazott Noszály, aki többek között Soros Györgyöt és Bill Gates-t is tanította szerválni (a Microsoft-vezért egy alkalommal „megdöbbentően szerény és hétköznapi emberként” írta le), de privát teniszoktatója volt Adrien Brodynak, Lionel Richie-nek és Gerard Butlernek is, utóbbiról azt mondta, „karmikus kapcsolat” alakult ki köztük.

Butlerrel szürreális a sztorim. Egy barátomnál ismertem meg röplabdázás kapcsán. Hatan játszottunk, én egy magyar barátommal, egy szerb teniszezővel és Leonardo DiCaprióval, szemben Novak Djokovic, a világ legjobb teniszezője, a házigazda és Butler. Djokovic épp Los Angelesben edzett, ismertük egymást, az edzője versenyzőtársam volt. Ez elég valószerűtlen helyzet annak ellenére is, hogy egykori versenyzőként összehozza az embert világsztárokkal a sors. Butler akkor elkérte a számomat, de csak évekkel később kezdtem vele dolgozni, az edző-tanítvány viszonyból pedig igazi baráti kapcsolat lett.

Mike Tysonnal pedig úgy került kapcsolatba, hogy a bokszoló kikérte Noszály tanácsát lánya tenisztechnikája miatt.

Visszatérés Magyarországra

2020-ban hosszabb időre hazaköltözött, hogy Balázs Attilát segítse a felkészülésben, de a koronavírus-járvány keresztülhúzta a számításait. Idővel felszámolta a kinti életét, miután felkérést kapott a Dancing with the Stars első évadába (az ötödik adásig jutottak a táncpartnerével, Mikes Annával), illetve akkoriban lett egy párkapcsolata is, ami Magyarországhoz kötötte.

Nemrég egy titokzatos hölgy társaságában fotózták le, ezzel kapcsolatban rejtelmesen úgy fogalmazott,

Sok barátnőm van, a fekete hajú hölgy is az. De van igazi barátnőm is, akit nem mutatok meg. Persze, lehet csak azért mondom, hogy összezavarjalak titeket.

2024-ben a Sztárboxban vállalt szereplést. A negyeddöntőben eredetileg Henry Kettner lett volna az ellenfele, de az influenszer sérülés miatt kénytelen volt visszalépni, így Pribelszki Norberttel mérkőzött meg. A rapper két fogát is kiütötte Noszálynak, de végül az ő kezét emelték a magasba győztesként.

Az elődöntőben a szintén sportolói múlttal rendelkező Pulai Imrével került össze, és ismét nyertesként hagyhatta el a ringet, miután az első menetben, alig egy perc után kiütötte az olimpiai bajnok kenust.

A november 3-i döntőben Mészáros András ellen bokszolt volna, ám hamar világossá vált Noszály nyilvánosság előtt mutatott performanszai után, hogy a mérkőzés nem valósulhat meg.

Az eddigi legzajosabb performansz

A gondok látszólag a legutóbbi Sztárbox-szereplésekor kezdődtek: sokan észrevették, hogy Pulai legyőzése után Noszály furcsán viselkedett, kissé csapongó módon beszélt.

Imre a rezgéseim áldozata lett, de már a szorítóban jó utat kívántam neki, velem volt Buddha ereje!

– nyilatkozta, majd ahogy Keanu Reeves szokta a rajongóival, kezével imát formálva köszönte meg a nézőknek a biztatást.

A meccs után Amerikába utazott, és szó szerint ámokfutásba kezdett, amit közösségi oldalán közvetített. Állítólag letartóztatták Los Angelesben, később egy videóban arról beszélt, hogy a dalai láma benne reinkarnálódott, egy másikban azt ecsetelte, „az úton lévő fehér jelzéseket is felszívná.” Noszály mégis azt kommunikálta, minden a legnagyobb rendben.

Sokan aggódnak miattam. Ne aggódjatok, mert a világon senki nem olyan kiegyensúlyozott, mint én, csak bohóckodom, mint a Borat. Megvan az oka, majd egyszer megtudjátok, mi a nagyképernyő. Az a lényeg, hogy ne aggódjatok, mert tudok ilyen is lenni, meg olyan is. Le tudom vinni 40-re a pulzusomat, itt tudok lenni ezer évig, és jól vagyok, ne izguljatok

– üzente egyik posztjában az érte aggódóknak. Az egyik videójában az is elhangzott,

a gyerekemet elütötte egy villamos! Három hónapja, és bent volt szív CT-n. Megmentettem az életét, és ezért verték ki a fogamat is.

A Bors összekötötte a szálakat, és arra jutott, hogy Noszály egy áprilisban történt gázolásos villamosbalesetről beszélt, aminek ezek szerint a lánya, Szonja lehetett az áldozata. Az Országos Mentőszolgálat akkor arról tájékoztatott, „a helyszínről egy 20 év körüli nőt súlyos-életveszélyes sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba.”

Noszály később azt is állította,

volt felesége miatt került újra mélypontra.

Jó barátja, Vajtó Lajos szerint „érthetetlen, ijesztő és sajnálatos”, ami Noszállyal történik, de a volt teniszsztár senkinek nem hagyja, hogy segítsen.

Gyanítom, hogy ő valami túlzásba vitt spirituális utat jár be. (…) Voltak a környezetében olyanok, akik kérték, hogy menjen orvoshoz. De ő nem érzi magát betegnek, sőt, azt gondolja, hogy jól ér érzi magát, és éppen rajtunk akar segíteni. Valamilyen küldetéstudata van most

– fejtette ki Vajtó.

Spirituális beállítottsága egyébként nem újdonság, az elmúlt években gyakran felhozta ezt és az indiai utazásait is különböző interjúbeszélgetésekben. 2019-ben például elárulta: évekkel azelőtt két láma „megnyitotta a fejcsakráit”, és mivel megcsinálta a tudatos halál meditációját, neki többször már nem kell reinkarnálódnia.

Mi lesz ezután?

Párnapnyi fokozott aktivitás után október 15-én eltűnt Noszály Sándor Instagram-profilja, vélhetően egy időre deaktiválták azt. Utolsó posztjában tudatta a követőivel, úton van a repülőtérre, elindult Magyarországra. Október 16-án testvére, Noszály Andrea közleményt adott ki, miszerint

Sanyi hazaért Magyarországra, és szakorvosok irányításával elkezdte azt a kezelést, amely bipoláris betegsége stabilizációjához szükséges.

Mint írta, öccse életét hosszú évek óta megkeseríti „ez a nagyon összetett és sok tévhittel övezett betegség”, amelynek egy kifejezetten kritikus időszakát élte át az utóbbi napokban. Egészségi állapota jelenleg nem engedi meg a további szereplését a Sztárboxban.

Bízunk benne, hogy minél előbb felépül, és személyesen számolhat be a médiának a betegségéről, ezzel is segítve a hasonló helyzetben lévőket és családjaikat

– fogalmazott Noszály Andrea.

Noha a magyar bulvárújságok – némileg ki is figurázva az egykori teniszezőt – sokáig azt fejtegették, bizonyosan médiahack áldozata lett mindenki Noszály által, a valóság ezek szerint teljesen más. Csak remélni tudjuk, hogy a teniszcsillag hamarosan visszatér a nyilvánosság elé, és, ha magyarázatot nem is ad az elhíresült videóira, legalább mindenkit megnyugtat, hogy jó úton halad a mentális felépülésben.