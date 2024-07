Hódi Pamela a Sztárboxról: Túl vagyok már a ringből zokogva kimászáson és a könnybe lábadt szemmel való edzésen is

Hódi Pamela is versenyezni fog a Sztárbox idei évadában. Miután az RTL bejelentette a bokszverseny női indulóinak nevét, az influenszer az Instagram-oldalán írt arról, hogy kezdetben rettegett attól, hogy a felkészülés édesanyaként kizökkenti majd a megszokott életéből. Elmondta, hogy a sport korábban sosem volt fixen az élete része, ezért óriási kihívást jelent számára a versenyre való edzés.

– magyarázta Hódi, akinek bevallása szerint fájt a bal válla és keze, az összes ujja, az egész háta és a jobb térde is, amivel orvoshoz is fordult.

Mint írja, az elmúlt közel 4 hónap alatt biztos ponttá vált az életében a heti 5 edzés, és annyira erős lett benne a vágy aziránt, hogy nyertes legyen, hogy a nyaralása alatt, illetve hétvégén is edz, és képes lett előtérbe helyezni a kitűzött célját.

Ez most rólam szól. Minden napom a családom körül forog, legyen nekik főtt étel, legyen itthon tisztaság, minőségi időt töltsek velük, és közben az influenszer munkáimat is időre elvégezzem, de a Sztárbox felnyitotta a szemem, hogy igenis lehetek én is első pár hónapig. Tényleg azt kell mondjam, óriási mázli hogy Bence, a nagyszülők és a bölcsi segítségével megtudom oldani Via felügyeletét, Natkó pedig elkezdte a bokszot, így ő jön velem