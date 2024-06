100 évesen is heti 6 napot dolgozik – a hosszú élet titkáról mesélt a munkamániás nyugdíjas

A hét elején egy egészen rendhagyó munkamorállal rendelkező idős asszonyt mutatott be az amerikai média a New Jerseyben élő Miriam Todd személyében, aki 100 éves létére olyan jól tartja magát, hogy heti 6 nap dolgozik, és rendszeresen vezet is.

A LADbible beszámolója szerint a szülei 1929-ben, vagyis az ő ötéves korában alapított bútorboltjában dolgozó idős asszony pedig nemcsak a munkához való viszonyáról mesélt a Todaynek, hanem arról is, hogy mik azok az ételek, amiknek fontos szerepe van az egészsége megőrzésében.

Mivel a 100. születésnapját nemrégiben megünneplő Todd szinte egész életében a szülei által alapított családi vállalkozásnál dolgozott, ezért saját bevallása szerint nem is tekint igazán munkaként arra, amit csinál. Sőt, konkrétan az a heti 50 óra tartja benne a lelket, amit munkával tölt.

„Nem mondhatom, hogy dolgozom, amikor élvezem, amit csinálok, ezért bűntudatom van, ha azt mondom, hogy dolgozom. Nem mindenkinek való ez, de nekem jól működik. Édesanyám is ilyen volt. Valójában itt halt meg az irodában, itt ült, és a munkáját végezte. Elmúlt 80 éves, és az íróasztalánál ülve halt meg. Úgyhogy azt mondtam, ha ez Isten akarata az életemmel kapcsolatban, hát legyen így” – fogalmazott az idős asszony.

Bár sokan imádkoznak azért a napért, amikor nyugdíjba mehetnek, Todd azt állítja, hogy soha nem tudna „boldog” lenni, ha „otthon kellene maradna”.

De az idős asszony munkamoráljánál talán sokkal fontosabb, hogy mit eszik, amivel megőrzi az egészségét. A szabadidejében kertészkedő asszony ugyanis nagyrészt olyan paradicsomot, paprikát, uborkát, sárga tököt és cukkinit fogyaszt, amiket a saját kertjében termeszt, és kizárólag a savanyú káposztából hajlandó megenni a konzerveket.

Mariam 100 évesen olyan egészséges, hogy három éve nem járt orvosnál, és ezt a diétájának köszönheti, hiszen kerüli a túlságosan feldolgozott gyorsételeket és az alkoholt is. Valamint arra is igyekszik ügyelni, hogy a tányérján minél többféle színű zöldség legyen. Ha pedig megkíván valamilyen édességet, akkor rendszerint étcsokoládét eszik.

Próbálok helyesen táplálkozni, helyesen aludni és helyesen élni

– nyilatkozta a Todaynek.