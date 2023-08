Óriási mozgó szemgolyó hozza a frászt az emberekre Las Vegasban

Néhány hete izzították be Las Vegasban a világ legnagyobb videokijelzőjét, ami tulajdonképpen egy gömbalakú épület, melynek teljes külsejét LED-ek borítják. Ahogy korábban írtuk, a megoldással olyan animációkat lehet megjeleníteni, melyek még az amúgy is őrült helynek számító Las Vegas esetében is kirívónak számítanak.

A legutóbbi attrakció például egy hatalmas szemgolyó, amitől az emberek többségét kirázza a hideg – írja a BBC.