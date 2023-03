Videón, ahogy az apa megtudja, hogy lánya volt a vesedonora

Egy Missouri államban élő férfi csak a vesetranszplantációja után tudta meg, hogy a lánya volt a donora.

A Kirkwoodban élő John Ivanowski krónikus vesebetegségben szenved, hetente négyszer járt dialízisre. A 60 éves férfinak azt mondták, a vesére várakozók óriási száma miatt akár évekbe is telhet, mire találnak megfelelő donort. Felmerült, hogy lánya, Delayne veséjét kapná meg, de a férfi azt mondta, szó sem lehet róla, hogy a lánya egészsége esetleg miatta sodródjon veszélybe, főleg, hogy 16 évvel ezelőtt elveszítették a Delayne fiútestvérét, aki daganatos betegségbe halt bele.

Úgyhogy az ápolónőként dolgozó Delayne Ivanowski titokban csinálta végig a donorrá váláshoz szükséges folyamatot.

Apjával végül tavaly augusztusban közölték az orvosok, hogy találtak donort, a vesét felajánló ember nevét azonban nem árulták el neki – írja az ABC News.

John Ivanowski vesetranszplantációja február 16-án zajlott egy St.Louis-i kórházban. Fogalma sem volt róla, hogy a lánya a szomszéd műtőben fekszik, hogy megmentse az életét. Az operáció után is az egymás melletti szobában lábadoztak. Míg végül Delayne átment, és felfedte a titkot. A megható pillanatokról videó készült.

