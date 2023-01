Nem érti, miért kéne 51 évesen a „saját korának megfelelően” öltözködnie

Szerinte nem kell az ilyen véleményekkel foglalkozni.

Sokszor kap olyan reakciókat egy 51 éves nő, hogy túl idős ahhoz, hogy úgy öltözködjön, mint egy fiatal. Egy TikTok-videóban muttata be, hogy ő ezt nem érti.

Sokan azt várják el az idősebb nőktől, hogy konzervatívabb szabású, mintájú ruhákba öltözzenek, nem kell annyira trendin öltöködniük, de ezzel Renae Olivia egyáltalán nem tud egyet érteni, és nem is lehet véletlen, hogy a különböző felületeken összességében több százezer követője van.

Hordd azt, ami boldoggá tesz

– írta a videóhoz, amiben Britney Spears Oops I Did It Again című dalának egy fellupszosított verziója szól.

A felvételen megmutatja, hogy mit szól ahhoz, mikor „valaki azt mondja nekem, öltözzek a koromnak megfelelően”. „Oopsonként” egy-egy újabb szettet megmutat, amit viselni szokott, így bőr szoknyát, rövid nadrágot, kivágott felsőt. Ezzel vág vissza a kritizálóknak.

Egy másik videójában azt hallani:

Ha van valami, amit 40 éves korod után abba kell hagynod, az mások véleményére alapozni.

A kommentelők pedig – ezúttal – mélyen egyetértenek vele.