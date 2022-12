Videón, ahogy a láb nélküli MMA-harcos földre viszi ép testű ellenfelét az első hivatalos bunyóján

A lábak nélkül született Zion Clark már így is három Guinness-rekorddal rendelkezik, de az igazi célja egy UFC-szerződés. Szombati első meccsét is megnyerte az oktagonban.

Egy lábak nélkül született amerikai birkózó szombat este megnyerte az első profi ketrecharcos bunyóját, miután a földre kényszerítette ép testtel rendelkező ellenfelét – számolt be a Daily Mirror a küzdelmet megörökítő lenti videó társaságában.

A 25 éves Zion Clark annak ellenére nagyon régóta birkózik, hogy egy ritka születési rendellenesség, a kaudális regresszió szindróma áldozata, ezért lábak nélkül született. A fiatal atlétának az is komoly akadályt jelentett, hogy a gyerekkora nagy részét nevelőszülőknél töltötte. De Clark nem hagyta, hogy ezek az akadályok visszatartsák, és a birkózás annyira a szenvedélyévé vált, hogy még az egyetemre is sportösztöndíjjal jutott be a szőnyegen nyújtott teljesítménye miatt.

Clark emellett több Guinness-rekordot is tart, például ő tud a legmagasabb dobozra felugrani pusztán a kezei segítségével, illetve ő tudja megcsinálni a legtöbb fekvőtámaszt három perc alatt gyémánt – vagyis szűk – kéztartással, és ő fut le a világon leggyorsabban 20 métert a kezeivel.

A fiatal parasportoló a San Diegó-i Gladiator Challenge-en lépett be először az oktagonba szombaton, ráadásul egy nem mozgássérült harcos Eugene Murray ellen.

Ahogy a küzdelem elkezdődött, egyértelmű volt: Clark arra törekszik, hogy amikor csak lehetősége nyílik rá, megpróbálja földre vinni ellenfelét. Két perc után meg is történt az első földre vitel, de Murray a hátára fordulva végül fel tudott állni. A bírók mindhárom menetet Clarknak ítélték oda egyhangúlag, így nem is volt kérdés, hogy a küzdelem végén az ő kezét emelték győztesként a magasba.

Zion Clark, a wrestler with no legs, takes down his opponent in his first MMA match 😳🥊 pic.twitter.com/JD1gWuNyBN — Sportsville (@Sportsville_) December 18, 2022

Azonban Murray is nehezített pályán mozgott, mivel végig földön ülő ellenfele a szabályok értelmében az egész meccs alatt olyan pozícióban volt, mintha a földön feküdne, így nem rúghatta fejbe.

Zion Clark korábban azt is világossá tette, hogy célja egy UFC-szerződés. Miután a növekedési hormonhiánnyal született, de szintén igen harcos kedvű orosz internetes híresség Hasbulla Magomedov UFC-szerződést kötött, a szintén születési rendellenessége miatt különlegesnek számító Clark így kommentálta Twitteren:

„Kizárt, hogy Hasbulla UFC-szerződést kapott, szó szerint kétszer akkora fickókkal küzdök, mint én, és mégis nyerek. (…) Ha meglátom, úgy fogom eldobni a kisembert, mint egy focilabdát. Esküszöm, add nekem a szerződést Dana, hacsak nincs problémád azzal, hogy a hozzám hasonló fogyatékosok szintet lépnek” – üzente Dana White-nak, a UFC alapítójának.

A fogyatékosságáról pedig így beszélt az inspiráló 25 éves férfi a TMZ Sportsnak:

Számomra ez ugyanolyan, mint a birkózás. Csak ép emberek ellen birkózom, és meg is verem az ép embereket. Most is ép emberek ellen küzdök, és ép embereket fogok kiütni. Ez ilyen egyszerű. Harcos vagyok.

Aki mindhárom menetre kíváncsi, az itt tudja megnézni az egész küzdelmet.