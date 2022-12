Ne legyen természetes, hogy stresszesek vagyunk

A stressz egészségkárosító hatását szinte lehetetlen megbecsülni. A magunkkal szembeni túlzott elvárások, az állandó rohanás és a fáradtság betegségeket okozhat. Nemcsak a teljesítményünk, de az egészségünk érdekében is fontos, hogy kontrolláljuk a nyomást. Vegyük észre, tegyünk ellene!

Számos elvárás vesz körbe minket és kúszik be a mindennapjainkba, befolyásolva ezzel a viselkedésünket, önbecsülésünket és kapcsolatainkat. Ráadásul az egészségünknek sem tesz jót az, ha ezek miatt sokat stresszelünk. Sokan természetesnek vesszük ezt, de higgyük el, hogy nem az. Vegyük észre, ha egy olyan spirálba keveredtünk, ami megnehezíti a mindennapi életünket.

A mai stresszes világunkban különösen fontos, hogy szakítsunk időt arra, hogy a szokásos napi feladatok mellett valami mást is csináljunk. Bár számos kedvtelés közül lehet választani, mutatunk három olyan hobbit, amelyek segítenek a stressz enyhítésében.

Táncolj

A tánc mindenkié! Éltet, erőt ad, megmozgatja az elménket, hiszen nem csupán a testünk dolgozik, amikor táncot tanulunk! Az emberi kapcsolatok fontos alapja is. Valamint a tánctudás mindig is a szexuális kisugárzás egyik legfontosabb elemének számított. Egyfajta önismeret is.

Sportolj

Legyen magánéleti vagy munkahelyi nehézség, a sportban akkor is menedékre lelsz, ha összecsapnak a fejed felett a hullámok. Köztudott, hogy a mozgás endorfint szabadít fel a szervezetben, amitől sokkal kiegyensúlyozottabbá, boldogabbá válsz. Motiváló, hogy az egész napi munka és rohanás közben felgyülemlett stresszt le lehet vezetni. A stressz önmagában még nem minden esetben veszélyes, akár naponta is jelentkezhet, a tartós feszültség azonban már komolyan károsíthatja az egészséget. Meg kell találnia mindenkinek a módot a kikapcsolódásra, a stresszlevezetésre, erre pedig az egyik leghatékonyabb módszer a rendszeres testmozgás.

Kötés, horgolás

Itt a tél, és mivel kevésbé van kedve kint lenni az embernek, valamint a rossz idő is lehangol és stresszessé válunk, jó megoldás lehet a levezetésre a kötés. Az ismétlődő mozgás a flow élményéhez vezethet. Az emberek ilyenkor tulajdonképpen vakációra mennek a problémáik elől. Elfelejtjük, ami bosszant bennünket, és valami olyasmibe kezdünk, ami energiát ad és javítja a hangulatunkat. A kézimunkázás emeli a pozitív kedélyállapot gyakoriságát és csökkenti a rossz kedély előfordulását.

