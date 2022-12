Frohner Fecó: Vendéggel sosem kezdek ki

Egyszer azért volt rá példa.

Frohner Fecó is meghívott vendég volt az IstenEst legutóbbi adásában, amiről Istenes Bence nemrég egy kimaradt jelenetet posztolt a műsor Instagram oldalára. Mint kiderült, a közös játék során egy olyan kérdést is kihúzott a műsorvezető, ami úgy hangzott: „Ha láthatatlanná válnál, kinek a hálószobájába kukkantanál be a társaságból?” Istenes erre azt felelte, hogy a fodrászéba.

Szerintem talán ott van a legnagyobb mozgás mostanában, nem? Így hármótok, de lehet, hogy négyünk közül

– magyarázta a választását.

Frohner egyetértett a műsorvezető indoklásával, de hozzátette, hogy megválogatja, kit visz haza, a vendégeire pedig egy aranyszabály is vonatkozik a fodrászatában.

Vendéggel sosem kezdek ki. Nekem van egy ilyen aranyszabályom, akkor nem elég professzionális a dolog. Nekem a szakma, az komoly, tényleg. Akkor komolyan is beszélek róla

– jelentette ki a fodrász, később viszont bevallotta, hogy egyszer azért volt példa arra, hogy lefeküdt valakivel, akinek a haját csinálta.